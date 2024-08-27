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板殯火化場技工集體收賄 18殯葬業者認了行賄緩起訴
新北市殯儀館火化場去年傳出技工集體收賄弊案，以席姓領班為首的21名技工，因認罪及繳回犯罪所得，被新北地方法院依不違背職務收賄罪，判處1年11月至2年不等徒刑，均褫奪公權2年，緩刑5年，至於涉嫌行賄的18家殯葬業者共21人，新北地檢署也基於眾業者認罪、深表悔悟予以緩起訴，並支付15000元至40萬元不等處分金。
新北地院判決指出，俗稱板殯的新北市殯儀館火化場21名技工，涉嫌自2020年2月至2023年1月間，明知依「新北市公立殯儀館設施及服務收費標準」，在火化場辦理遺體火化，僅需依收費標準繳納規費，費用已包括火化後撿骨裝罐，無須再繳納任何費用，仍接受殯葬業者在火化許可證內夾入500至2000元不等現金或直接交付現金行賄。
技工們收賄後，則配合殯葬業者或死者家屬需求，以求細心挑出骨灰雜質、加快火化速度、挑選特定時辰火化、使火化後頭骨更具完整性、協助密封骨灰罐及火化遺體相關事宜，21人分別收賄25萬至202.9萬元不等，集體收賄總計3053萬餘元。
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