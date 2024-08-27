去年掀起#Metoo風波，一名女子Mia指控，演員黃健瑋於2006年間，涉嫌對她乘機性交，黃健瑋對此提告Mia涉嫌妨害名譽。台北地檢署今偵結，考量Mia根據親身經歷發表評價，無妨害名譽的真實惡意，全案處分不起訴。

Mia於去年6月間在臉書指出，2006年黃健瑋曾趁著她服藥意識不清時，與她發生性行為。對此，黃健瑋否認有關乘機性交指控，提告Mia涉犯妨害名譽，減少在螢幕曝光。

檢方於去年11月、今年5月間均曾傳喚Mia出庭。Mia表示，黃健瑋沒有新戲及曝光時，她的身體狀況獲得改善，自從黃健瑋主演的連續劇「人選之人──造浪者」開播廣受討論後，症狀又復發，她感到相當挫折，身為受害者這一年很難熬，希望能度過難關，並尊重訴訟結果。