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保險公司高層涉偽造不實體檢報告 詐近百萬獎金3人起訴
國泰人壽公司鄭姓業務主任、鄒姓區經理和劉姓區總監，3人遭控涉偽造3名客戶不實體檢報告，申請核保，共詐取近1百萬元的業績獎金。士林地檢署偵結，依共同詐欺取財等罪嫌起訴。
起訴指出，國泰人壽推出變動型美元終身壽險，2022年間保險經手人招攬邱、許、黃姓被保險人投保，簽署要保書並交付體檢報告，但3名保戶的體檢報告，未符合要求無法核保，鄒姓區經理涉指示鄭姓業務主任，取得板橋某醫院體檢報告，交給劉姓區總監，劉將體檢報告分別偽造成3名保戶的體檢報告後回傳給鄭，用以上傳公司審核，打算詐取獎金。
國泰人壽發覺異樣，發函詢問醫院，才得知保戶沒有到該醫院體檢，邱姓ＶＩＰ保戶契約未成立、未核發佣金，但查出鄭等人以相同手法偽造黃姓、許姓保戶體檢報告，取得97萬餘元佣金。
全案僅鄭認罪，鄒、劉否認犯罪。鄭供稱，鄒是主管不敢違抗鄒的意思，鄒提議要偽造體檢資料，且稱邱姓客戶是各家銀行都在競爭的ＶＩＰ，應優先協助核保，以利扣款後核發佣金，許姓、黃姓客戶也是用相同方法偽造後申請。
鄒辯稱，業務單位本來就會互相討論，劉比較熟悉體檢報告，才會請劉幫忙看，他沒有叫鄭傳體檢報告給劉偽造，鄭是自己做決定。劉辯稱，他們常會詢問報告可否過關，只是幫忙檢查保戶身高、體重和體檢報告是否吻合，以免登有誤被懲處，會拍照或掃描傳給他們，這樣比較快傳回公司。
檢方依保戶證詞、偽造的體檢報告、鄭等3人對話訊息等，發現鄒有指示鄭如何寫覆檢表文案、如何回應公司調查，認定3人涉犯行使偽造私文書、3人以上共同詐欺取財等罪嫌，依法起訴。
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