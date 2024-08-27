苗栗三灣前鄉長温志強被控圖利業者15萬 今逆轉獲無罪

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉在2020年6月間，指示廖姓清潔隊長，放行江姓土木包商施作三灣國小刨除PU面層的廢棄物，違法掩埋在三灣掩埋場，藉此讓業者免除18萬元的清運費用，僅讓業者以一般廢棄物，繳交2.5萬元費用，圖利業者15萬餘元，一審依圖利罪，判温6年徒刑、褫奪公權5年，二審今宣判，撤銷原判決，改判温無罪。

此案今由審判長法官張智雄、陪席法官陳鈴香、受命法官游秀雯組成的合議庭審理，撤銷原審對於温志強、廖姓清潔隊長、江姓業者的有罪判決，改判無罪，仍可上訴。

二審表示，雖然廢清法施行細則中，事業廢棄物執行機關需由直轄市環保局、縣市環保局同意，環保局也函釋鄉（鎮、市）公所，除受縣環保局依廢清法規定委託之外，不得處理一般廢棄物、一般事業廢棄物，但廢清法第5條第1項也規定，鄉（鎮、市）公所是執行機關；廢清法施行細則、環保署函釋規定，是否違反廢清法第5條第1項鄉公所也是事業廢棄物清理執行機關的法律規定，不無存疑之處。

二審指出，苗栗縣三灣鄉有代處理廢棄物自治條例，三灣鄉得依該自治條例，處理及清除苗栗縣三灣鄉的一般事業廢棄物；該自治條例迄未經行政院、中央環境衛生主管機關、縣政府等中央或上級自治團體函告為無效，現仍有效存在。

該自治條例屬於温志強、廖姓清潔隊長，作此件行政決定時的法源依據，難認有何圖利、違反廢棄物清理法及公務員登載不實之主觀犯意存在，因此撤銷原判決，改判無罪。

檢調查出，温志強在2014年至2022年間擔任苗栗縣三灣鄉鄉長，2020年間江姓業者以482萬得標三灣國小的校園操場工程案，江後來以清運費用高漲為由，要求校方追加預算未果，江要求校方向温探詢將工程刨除的PU跑道廢棄物，掩埋在三灣掩埋場的可能性。

温明知依廢棄物清理法等規定，三灣掩埋場未經主管機關許可，不得堆置廢棄物，但温仍在2020年6月間，強行指示廖姓清潔隊長放行，讓該工程廢棄物進場傾倒在三灣掩埋場，廖再指示清潔隊員，按鄉內露營區代清除一般廢棄物合約收費標準，開立2.5萬元的繳款書給江姓業者，讓江得以持該繳款書給三灣國小，藉此驗收工程通過。

温以此方式，讓江姓業者得以省去支付公民營廢棄物清除處理機構，清理工程PU跑道廢棄物費用18萬餘元，扣除業者付款的2.5萬元後，圖利業者15萬餘元。