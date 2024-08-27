快訊

雙龍爭搶新光金 金管會銀行局副局長首度親上火線七大面向釋疑

立委鄭天財遭檢調偵訊約談…傳收廠商百萬賄款 掛名「辦公室特助」幫喬事情

桃園男子持關刀殺妻 更一審仍判無期徒刑

中央社／ 台北27日電

桃園徐姓男子查看妻子手機時認為她在他入監期間被包養而爭執，他涉持關刀等物攻擊妻子致死。一、二審皆依殺人罪判處無期徒刑，最高法院發回，更一審今天仍維持原判，可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，徐男以殘暴行為攻擊妻子，當場致其死亡，手段極為殘忍，犯後卻否認殺人犯行，惡性重大。

更一審考量，徐男是出於不確定故意殺人，與一開始就打算置他人於死的直接故意有所區別，而且是因為感情因素，未能克制衝動而起殺機，認為原審判決無違誤，仍依殺人罪判處無期徒刑，全案可上訴。

歷審判決指出，徐男與曾姓妻子育有一子，徐男在民國110年7月11日查看妻子手機相簿時，發現她與某名男子合照，認為她在他入監服刑期間被包養，雙方因而發生爭執。

徐男將妻子壓制在客廳地板，涉毆擊她胸腹部、頭臉頸部並持金屬製關刀模型及除塵紙滾筒戳擊她胸部、將關刀以直插方式戳入她的口腔，造成她多處內外傷、骨折，導致她因外傷出血及肺內吸入血液而窒息死亡。

一審的桃園地方法院、二審的台灣高等法院皆依殺人罪判處徐男無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，最高法院撤銷原判並發回更審。高院更一審今天做出判決，全案可上訴。

包養 桃園 殺人

延伸閱讀

假釋男幫妻「退駕」殺了她…說喝毒忘了還嗆檢察官 更一審仍無期

相關新聞

周典論涉幫郭台銘買連署書「像老鼠會拉人」 一審判處4年

屏東縣議長國民黨籍周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，屏檢調查，議長周典論涉出資500萬元交付給潮州鎮長周...

保險公司高層涉偽造不實體檢報告 詐近百萬獎金3人起訴

國泰人壽公司鄭姓業務主任、鄒姓區經理和劉姓區總監，3人遭控涉偽造3名客戶不實體檢報告，申請核保，共詐取近1百萬元的業績獎...

控黃健瑋涉乘機性交 女子挨告妨害名譽不起訴

去年掀起#Metoo風波，一名女子Mia指控，演員黃健瑋於2006年間，涉嫌對她乘機性交，黃健瑋對此提告Mia涉嫌妨害名...

周典論幫郭台銘買連署書判4年 法院：民代之首無視法律

屏東縣議長國民黨籍周典論為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，像老鼠會方式拉人，一審屏東地院判周違反總統副總統選罷法第8...

苗栗三灣前鄉長温志強被控圖利業者15萬 今逆轉獲無罪

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉在2020年6月間，指示廖姓清潔隊長，放行江姓土木包商施作三灣國小刨除PU面層的廢棄物，違法掩...

幫郭台銘收購連署書一審判4年 周典論：會上訴捍衛清白

屏東縣議長國民黨籍周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，屏東地院今下午宣判，周典論違反總統副總統選罷法第87...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。