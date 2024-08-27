聽新聞
test
0:00 / 0:00
幫郭台銘收購連署書一審判4年 周典論：會上訴捍衛清白
屏東縣議長國民黨籍周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，屏東地院今下午宣判，周典論違反總統副總統選罷法第87條第1項第2款對連署人交付賄賂使其為特定連署人連署罪，處4年有期徒刑、併科罰金500萬元、褫奪公權6年，可上訴。周典論今說，會捍衛清白，將上訴，相信司法會還他公道。
周典論說，對於屏東地方法院的判決結果表示遺憾。檢調將工作費用，當成是購買連署書的費用來辦，以及檢調偵辦內容中竟然出現「上面指示」等對話內容，引發各界聯想，致使檢調偵辦的意圖備受質疑。但他仍深信台灣的司法仍是公平、公正的，他將委請律師提出上訴，捍衛自己的清白，也相信司法最後一定能還給他公道。
周典論的小女兒周芸均說，謝謝大家關心，對於法院判決，非常不公平，相信爸爸是清白的，一定會再上訴。
判決指出，周典論違反總統副總統選罷法第87條第1項第2款的連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，處有期徒刑4年，併科罰金500萬元，罰金如易服勞役，以罰金總額與一年之日數比例折算。褫奪公權6年。扣案賄賂492萬1000元沒收。未扣案的賄賂2萬9200元沒收。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言