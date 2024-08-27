桃檢起訴鄭文燦具體求刑12年 鄭的律師也涉洩密罪遭訴

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉嫌在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄500萬元弊案，桃園地檢署今天偵結，將鄭文燦依貪汙治罪條例的對於職務上行為受賄罪嫌，楊兆麟、廖俊松等9人依交付賄賂、詐欺取財、業務侵占，鄭的律師游琦俊則以洩密罪嫌起訴，針對鄭文燦的部分，檢方具體求刑12年、楊兆麟求刑2年、律師蔡明熙求刑3年。

桃檢說明，鄭案經動員多名檢察官、檢察事務官及調查官團隊辦案，調詢及訊問131人次，執行搜索40處，並扣得相關筆記本、電腦等證物，在被告鄭文燦居處主臥室邊柱旁暗櫃內，發現以2個上鎖保冷提袋藏放的現鈔新台幣678萬5000元（所涉財產來源不明罪另行偵辦）。

就鄭文燦的部分，審酌本案事證明確，被告鄭卻始終矢口否認犯行，指稱他人誣陷。其行為時為直轄市市長，位高權重、動見觀瞻，身受國家俸祿，當應清廉自持，竟收受賄賂後，護航、附和特定私人進行本件土地變更開發，與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限，全權交託依行賄者所願，將國家土地開發的全民利益，坐享為私人金庫，有辱官咸，惡性甚重。且其於收受賄賂花用近1年後，因得知被告廖俊松等人遭司法監聽，才不得不返還賄款，然其竟反執此為己詭辯，一再狡詞飾卸，毫無悔意。考以本件係高達500萬元犯罪所得的鉅額賄款，與邇來之審判實務相類案件刑度相較後，建請從重判處徒刑12年。

就楊兆麟部分，審酌楊某矢口否認犯行，前為我國台塑企業資深高階經理人，應為企業界楷模表率，竟利用與被告鄭餐敘，再以500萬元攏絡行賄直轄市長圖己私利，冀取數億元土地開發利益，猶如齊人攫金。得知被告廖俊松等人遭司法機關偵監，更命其屬下被告廖力廷銷燬對其不利證據，無視客觀事證而一再狡詞飾卸，若予輕縱，恐群起效尤而迭生企業界不法請託公務員之情事，請予從重判處有期徒刑2年。

就被告侯水文部分，審酌侯雖就客觀事證願以供認，然否認罪責，法治意識實在薄弱，不宜輕縱，惟侯某已坦承客觀事實，如於審理中坦認自白犯罪，仍請量以適當之刑；被告蔡明熙部分，審酌其矢口否認犯行，然其既為卸職檢察官非但未利用曾任檢察官的經歷，幫助或導正人民對檢察機關誤解，更甚佯稱可停止通訊監察的詐術訛詐他人，誤導、加深人民對檢察機關的誤解與不信任，請予從重判處有期徒刑3年。

就被告游琦俊部分，審酌其矢口否認犯行，而其受託辯護時，除已深知證人施彥廷為案關重要證人，且於聲押庭上，承審法官也明白諭示不得有洩密作為，仍於聲押庭後的當日，即行外洩上載犯罪事實的重要聲押卷證予證人施彥廷，視法官本於我國司法賦權的裁定諭示為無物，請予從重量刑。