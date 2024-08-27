鄭文燦二度台北飯店餐敘 對方暗示「不會失禮」事成收賄500萬

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押獲准，桃園地檢署今偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人。檢方調查，鄭文燦2017年間在台北多間飯店與楊姓等被告餐敘，受託協助土地變更開發案，席間對方還暗示「不會失禮」，事成後在市長官邸收賄500萬元。

檢方調查，楊姓、侯姓及廖姓被告2011年5月間，由楊姓被告出資1千萬元為決策大股東，其餘2人各出資500萬元，成立「鴻展公司」。對此鴻展明知本件土地變更開發案的該處土地，已在2016年10月間經過第四次通盤檢討後，仍未能有實際開發作為，因此尋求當時桃園市長鄭文燦支持，自2016年底積極多次參與桃園市府會議，向鄭文燦表達9.12公頃農業區逾採取自辦市地重劃方式辦理，而非「區段徵收」方式開發，以取得抵費地獲得較高額利益。

剛好當時美光晶圓科技公司表示有意在該工業區設廠，似可與行政院國家發展委員會「亞洲．矽谷推動方案」結合，因此楊姓被告等人即以符合「國家重大建設計畫」為由，推派廖姓被告等人出面與鄭文燦聯繫往來。

檢方發現，自2016年12月13日起，鄭文燦多次在桃園市政府召集經濟發展局、都市發展局、地政局等局處，親自主持與本件土地開發案相關會議，並指示經濟發展局向行政院爭取核定為「國家重大建設計畫」，再由都市發展局辦理個案變更。

期間，美光公司2017年6月間已確定無設廠需求，侯姓、楊姓被告先後在同年8月6日、8月22日，分別在台北華國大飯店、神旺大飯店，與鄭文燦餐敘請託協助土地變更開發案，席間並表示「不會失禮」。同年9月7日，鄭文燦在市政府召開「林口工五工業區擴大變更案會議」會議，全盤依照廖姓被告等人訴求，決議待開發完成，本案土地得以市地重劃開發。

對此楊姓被告等人見鄭文燦已予協助，便以鴻展公司資金湊足500萬元現金行賄，相約同年9月14日晚上10點在市長官邸見面，提著一只黑色手提袋，內裝著以牛皮紙袋包裝，每10萬元以九分紙鈔帶捆綁為1捆，共500萬元現金，在鄭文燦面前將手提袋置放在會客室茶桌下，並以口型陳述及手勢比劃「5」的方式，向鄭文燦示意，鄭文燦當場見狀，回覆表示「知、知、知（台語）」，進而收受該筆500萬元賄賂。