旅日人妻受夠尪逃回台 拿女優諷「奶小態度好」判准離

台中市一名熟女人妻已結婚超過21年，育有兩名成年子女，夫妻二人旅居日本，但人妻受不了丈夫性格強勢，不顧丈夫反對，近年返回台中居住，未料丈夫經常傳送「臭妓女」、「給人○」，甚至還傳送日本女優的色情影片，諷刺人妻「人家跟妳一樣奶小，但態度好」，丈夫還會傳訊挑撥妻子與女兒的感情，人妻訴請離婚，台中地院判准。

判決指出，台中市一名人妻在20多年前結婚，育有兩名成年女子，人妻因丈夫性格強勢，多年前旅居日本，但二人相處衝突不斷，人妻受不了丈夫，近年返回台中定居，未料卻遭丈夫言語虐待，包括多次傳訊「給人○」、「臭紀女」、「跟很多男人做愛了吧」、「有沒有很深、爽不爽」，甚至還傳送日本AV女優的色情影片，諷刺人妻「人家跟妳一樣奶小，但是態度好」。

另外人夫也指控妻子通姦、偷錢、拋家棄子，也會傳訊給子女，「你不要當你媽這樣的人」、「她是爛女人偷交男朋友」等訊息。

妻子表明要離婚，但人夫卻傳訊「你要嫁別人我會用可資公評之事讓你出名的」、「走著瞧看誰敢當你的律師」、「我讓你爸丟臉到自殺」等語，人妻受不了，向法院訴請離婚。