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曾救連勝文「上帝之手」 湯月碧被認定沒收賄 13年徒刑變6月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾擔任連勝文槍擊案醫療小組召集人、有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬元，又持假發票向醫學基金會詐款35萬元，新北地方法院依貪汙罪判她12年徒刑，違反商業會計法部分判1年得易科罰金之刑。案件纏訟，台灣高等法院更一審今僅依2個公務員洩密罪判6月徒刑，得易科罰金，刑度大減。

湯月碧原為台大醫院外科部教授兼整形外科主任，連勝文遭槍擊時，她擔任醫療小組召集人，連傷後復原良好，臉上看不出疤痕，她因此被封為「上帝之手」。她被控收賄事件爆發後，向醫院報准退休。

法院調查，台大醫院2010年辦理「整形外科統合式微型骨鑽鋸組」採購案，案子是湯月碧負責，她為讓郭姓業者得標，除將郭的產品規格定入招標規格，並透過助理洩漏訊息給郭，後來醫院辦理「微創水刀清創儀」及「多功能血管雷射」採購案，她也以類似手法護航，被查出獲益59萬餘元。

另外，她利用她與丈夫名義，自2009年分別捐款120萬、150萬給兩個基金會避稅，事後再利用不實發票向基金會申請補助款，詐得35萬餘元。

湯月碧雖矢口否認，但因事情多交由助理負責，助理證稱聯絡廠商、修改標案及向廠商索取假發票都受湯月碧指示，加上醫療器材廠商認罪，她一審遭判刑。

案經纏訟，高院更一審原定去年7月26日判決，但因案件龐雜、仍有事實未釐清，拖延至今日才宣判。

高院更一審認為湯月碧在台大2010年「多功能血管雷射採購案」、「微創水刀清創儀採購案」中，除提出採購需求及協助制訂規格，再指示郭姓女助理先後於同年5月28日、6月2日透過電子郵件洩漏採購投標規格給郭姓業者，犯刑法公務員洩漏國防以外之秘密罪，2罪應分論併罰。因案件繫屬法院至今逾8年，更一審依刑事妥速審判法規定減刑，判她6月得易科罰金之刑。

但湯月碧被控在「微型骨鑽鋸組採購案」與前兩案中圖利、收受賄賂及不正利益部分，更一審認為證據不足，改判無罪，也因此刑度與一審如雲泥之別。

有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬元，又持假發票向醫學基金會詐款35萬元，台灣高等法院更一審今認為她沒貪汙，僅依2個公務員洩密罪判6月徒刑，得易科罰金。圖／聯合報系資料照
有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬元，又持假發票向醫學基金會詐款35萬元，台灣高等法院更一審今認為她沒貪汙，僅依2個公務員洩密罪判6月徒刑，得易科罰金。圖／聯合報系資料照

台大醫院 收賄 整形 發票

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