北市男在大安舊公寓經營德州舖克賭場 納悶問警：怎麼抓到我的？

沈姓男子在北市大安區某公寓經營德州撲克賭場，從網路上揪眾打牌，為了怕聲音太大聲吵到隔壁鄰居，還安裝隔音泡棉消音，北市警方接獲檢舉，數日蒐證後持搜索票抓人，一舉逮獲沈男、女荷官等12人，警詢後依賭博罪送辦，賭客則依社維法裁罰。

警方調查，沈男（32歲）從事服務業，因為對德州撲克有興趣，自己找上朋友承租信義路三段公寓經營德州撲克賭場，不過僅擺一桌，以Line群組的方式，透過朋友拉朋友的方式揪人，從七月經營至今。

由於沈男是承租舊公寓，怕打牌的聲音太大聲，還買了隔音泡棉消音，避免引起注意，孰料仍被鄰居發現「出入複雜」檢舉。

警方獲報，暗中蒐證確認有賭博的不法情事，向台北地檢署聲請搜索票，21日晚上10點多持票逮人，當場逮獲負責人沈男、莊姓女荷官（28歲）、8名賭客（6男2女）、2名在場未打牌關係人，共12人，查扣賭客賭資籌碼21萬多元、預備籌碼8萬多元、撲克牌賭具等物證。

沈男警詢時稱，自己已經很小心，很意外還會被警察抓到，甚至反問警「你怎麼抓到我的？」，並辯稱「跟好朋友打牌，沒有問題吧」。警方確認，沈男每次以1比1方式兌換籌碼，每次抽頭5％，粗估不法獲利數萬元，警詢後將沈男、女荷官依賭博罪移送法辦，賭客8人則依社維法裁罰。