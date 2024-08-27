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北市男在大安舊公寓經營德州舖克賭場 納悶問警：怎麼抓到我的？

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

沈姓男子在北市大安區某公寓經營德州撲克賭場，從網路上揪眾打牌，為了怕聲音太大聲吵到隔壁鄰居，還安裝隔音泡棉消音，北市警方接獲檢舉，數日蒐證後持搜索票抓人，一舉逮獲沈男、女荷官等12人，警詢後依賭博罪送辦，賭客則依社維法裁罰。

警方調查，沈男（32歲）從事服務業，因為對德州撲克有興趣，自己找上朋友承租信義路三段公寓經營德州撲克賭場，不過僅擺一桌，以Line群組的方式，透過朋友拉朋友的方式揪人，從七月經營至今。

由於沈男是承租舊公寓，怕打牌的聲音太大聲，還買了隔音泡棉消音，避免引起注意，孰料仍被鄰居發現「出入複雜」檢舉。

警方獲報，暗中蒐證確認有賭博的不法情事，向台北地檢署聲請搜索票，21日晚上10點多持票逮人，當場逮獲負責人沈男、莊姓女荷官（28歲）、8名賭客（6男2女）、2名在場未打牌關係人，共12人，查扣賭客賭資籌碼21萬多元、預備籌碼8萬多元、撲克牌賭具等物證。

沈男警詢時稱，自己已經很小心，很意外還會被警察抓到，甚至反問警「你怎麼抓到我的？」，並辯稱「跟好朋友打牌，沒有問題吧」。警方確認，沈男每次以1比1方式兌換籌碼，每次抽頭5％，粗估不法獲利數萬元，警詢後將沈男、女荷官依賭博罪移送法辦，賭客8人則依社維法裁罰。

大安警方指出，近期強力查緝地下賭場，一個多月連續偵破轄內多處德州撲克職業賭場，7月至今共查獲3件49人，賭博不僅嚴重影響個人及家庭經濟，更會衍生社會問題，助長犯罪孳生，對治安造成重大危害。

沈男怕打牌的聲音太大聲，還安裝隔音泡棉消音。記者翁至成／翻攝
沈男怕打牌的聲音太大聲，還安裝隔音泡棉消音。記者翁至成／翻攝
沈男找上朋友承租信義路三段公寓經營德州撲克賭場，以Line群組揪人，從七月經營至今，不法獲利數萬元，遭警方逮捕。記者翁至成／翻攝
沈男找上朋友承租信義路三段公寓經營德州撲克賭場，以Line群組揪人，從七月經營至今，不法獲利數萬元，遭警方逮捕。記者翁至成／翻攝
沈男怕打牌的聲音太大聲，還安裝隔音泡棉消音。記者翁至成／翻攝
沈男怕打牌的聲音太大聲，還安裝隔音泡棉消音。記者翁至成／翻攝
警方查扣賭客賭資籌碼21萬多元、預備籌碼8萬多元、撲克牌賭具等物證。記者翁至成／翻攝
警方查扣賭客賭資籌碼21萬多元、預備籌碼8萬多元、撲克牌賭具等物證。記者翁至成／翻攝
沈男怕打牌的聲音太大聲，還安裝隔音泡棉消音。記者翁至成／翻攝
沈男怕打牌的聲音太大聲，還安裝隔音泡棉消音。記者翁至成／翻攝
沈男找上朋友承租信義路三段公寓經營德州撲克賭場，以Line群組揪人，從七月經營至今，不法獲利數萬元，遭警方逮捕。記者翁至成／翻攝
沈男找上朋友承租信義路三段公寓經營德州撲克賭場，以Line群組揪人，從七月經營至今，不法獲利數萬元，遭警方逮捕。記者翁至成／翻攝
警方查扣賭客賭資籌碼21萬多元、預備籌碼8萬多元、撲克牌賭具等物證。記者翁至成／翻攝
警方查扣賭客賭資籌碼21萬多元、預備籌碼8萬多元、撲克牌賭具等物證。記者翁至成／翻攝

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