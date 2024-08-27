「台版柬埔寨案」第二波宣判 高院再判角頭臨演李振豪18年

犯下「台版柬埔寨案」案的電影「角頭」臨演、竹聯幫分子李振豪，與集團成員騙88名國人至柬國從事電信詐欺，檢方分二波起訴，李去年4月先被台北地院判18年，11月再判他18年徒刑。台灣高等法院今年4月維持18年徒刑，今就第二波部分宣判，李振豪仍吞18年徒刑。

2022年傳出有國人被誘騙至柬埔寨從事電信詐欺、被控制行動自由，檢警查緝二波、救回數十人。檢方分二波起訴，法院也分二波審理，前案有18名被害人，後案計有30名被害人。

去年4月13日，北院依人口販運、私行拘禁等罪判李振豪18年徒刑，其餘被告林晉宇、陳思瑋、黃炫逢、楊家豪、鄭學鴻、陳均翰、黃鈺真、王契文等8人最輕判刑13年；第二波宣判部分除王契文外，李振豪再判18年，陳思瑋也判18年，其餘6人分別判處10年到16年6月徒刑。

檢察官指控，李振豪等集團成員2021年11月起，與柬埔寨姓名不詳的「八爺」、「筱白白」共組詐欺、人口販運集團，從事招募、接送、辦護照、訂機票及統計、記帳等發放報酬工作，將國人運輸到柬國後，彼此協助監控被害人。

檢方查出，犯罪集團將被害人交付柬埔寨買方，每賣1人獲得3到5萬元報酬，之後又與年籍不詳的「賈惇銘」、「Andy」、「竑毅」、「武男兄」、「山酥」合作，以台北市林森北路某大樓7樓為據點，由李振豪與柬國據點對口接洽人口販運。李等人利用臉書刊登博弈、遊戲客服、AV拍攝等廣告，誘騙失業、信用紅燈、高額負債、更生人、八大行業、走投無路或被仇家追殺的年輕人前往柬國工作，但被害人到達柬國後，護照隨即被沒收。

集團成員強迫應徵者從事電信詐騙，如業績不佳，則以毆打、電擊、關入密閉空間等暴力手段相待，並恫「柬埔寨每天都有人賣器官」，應徵者不敢對外求助。