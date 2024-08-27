研究生蠔成長執行未確實 馬祖4公務員驗收放水遭起訴

連江縣產發處5年前辦理「馬祖沿近海地區之三倍體生蠔掛養苗最佳體長研究計畫」採購案，時任連江縣府產發處長劉德全等4名公務員，明知由海洋大學得標的生蠔掛養苗研究計畫採購案未確實執行，仍放水通過驗收，圖利海大新台幣29萬元，涉犯《貪污治罪條例》圖利等罪，4人昨遭起訴。陳永茂及研究助理徐浩軒涉犯《刑法》詐欺、偽造文書、《商業會計法》等罪，也被起訴；另外2家提供發票的廠商負責人，因坦承犯行，給予緩起訴。

連江縣地檢署表示，連江縣府產發處2019年間辦理「馬祖沿近海地區之3倍體生蠔掛養苗最佳體長研究計畫」採購案，並由海洋大學於2019年6月以112萬元得標，委由海洋大學陳姓助理教授負責，並聘用某生物科技公司徐男擔任研究助理執行。

檢方查出，根據契約書內容，陳、徐應透過新型塑膠浮球垂掛籠串在海上掛養3倍體生蠔，且每20天要觀察、紀錄不同放養尺寸生蠔苗體在不同季節、溫度及海象差異條件下的生蠔殼體表面、體重、體長、成長率、存活率、飽滿度等資料，再以科學分析。

檢方追查，陳、徐2人到2019年9月間仍無法取得3倍體生蠔苗體以進行研究計畫，因此2人於2019年5月至11月間至連江縣南竿鄉夫人村及北竿鄉等處拍攝現成掛養生蠔，再不實登載生蠔生長數據，提交期中、期末報告及成果報告書給連江縣政府。

檢方查出，徐姓研究助理已在期中審查會主動告知期中報告紀錄觀測照片是以前述方式拼湊而來，但時任連江縣府產發處長劉德全、產發處副處長劉剛、產發處漁牧科長賴文啟與漁牧科陳姓約用人員等4人仍同意驗收，由陳姓約用人員登載不實驗收結果，再逐級簽陳給賴文啟、劉剛及劉德全。

連江縣政府因此先後分3期撥款共112萬元給海洋大學，扣掉實際支出薪資與出差費等82.9萬元費用後，劉德全等4名公務員共圖利海洋大學29萬餘元。另，陳姓助理教授與徐姓研究助理還以2間廠商提供捏造的「牡蠣體長量測勞務費」估價單及不實統一發票等，向海洋大學詐領請購費用約28萬元，陳姓助理教授與徐姓研究助理分別得利7.8萬元及18萬餘元。