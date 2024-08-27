公司賺高額利益未受損害卻判刑 何壽川：上訴捍衛清白

今（27）日台灣高等法院針對三寶案宣判，撤銷一審案決，改依證交法加重特別背信罪判處何壽川有期徒刑8年8月，委任律師余明賢表示，何壽川對此深表遺憾，為捍衛自身的清白及聲譽，將繼續上訴到底。

余明賢表示，高院判決已經肯認何壽川先生並未收受所謂「不當利益」，亦未將永豐金租賃貸款予三寶之資金，以及永豐餘投控、元太科技之投資據為己有，沒有掏空公司的事實。

另外，高院判決也認定，永豐金租賃係以放款收受利息之方式承作三寶之貸款，且永豐金租賃承作之利率遠高於銀行，並有要求一定程度擔保品，因此獲利逾新台幣20億元。然而竟又認為貸得資金去投資1788大樓所創造收益之3.56％，應該再分配給永豐金租賃，顯然前後矛盾，也與租賃實務及一般認知相去甚遠。