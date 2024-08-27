鄭文燦案今起訴消息曝光 原來是書記官說溜嘴

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉嫌在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄500萬元弊案，桃園地檢署稍早發布通知今天下午將舉行記者會說明偵結起訴，據悉，此案原不打算「速速公布」，只因鄭的律師今天早上依例前往桃園看守所欲接見時，卻見不到人，向地檢署查詢，書記官一時說溜嘴「今天移審，不用律見！」，才知地檢偵結起訴，趕緊向綠營高層回報，消息因此曝光。

根據桃園地檢署發布的「被告鄭○○等涉犯貪污案件起訴說明」採訪通告內容指出，「被告鄭○○等11人涉犯貪污治罪條例等案，偵查終結，提起公訴」將說明偵查結果、起訴範圍、具體量刑、犯罪事實概要說明及結語等；據了解，這幾日承辦檢察官正緊鑼密鼓地加緊偵辦腳步，卻也毫無預警地在今天偵結起訴。 海基會前董事長鄭文燦被控涉嫌貪汙收賄，桃園地檢署今天偵結起訴。圖為日前鄭文燦交保後，步出桃園地檢。圖／本報資料照片