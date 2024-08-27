涉貪500萬遭起訴！鄭文燦遭羈押過程 歷經檢辯3度攻防

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押卻兩度被法院裁定交保，經檢方抗告，桃園地方法院上個月11日第三度召開羈押庭，認定鄭文燦犯罪嫌疑重大、有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押並禁止接見、通信。桃園地檢署今偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人。

桃園地檢署日前接獲檢舉，2017年桃園市政府向行政院爭取將「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」核定為國家重大建設計畫以利農地變更過程，當時市長鄭文燦涉嫌收賄5百萬元。

雖鄭文燦在「收錢」後11個月將5百萬元退回，但檢方認為鄭文燦的犯行仍構成不違背職務收賄罪，附上蒐證資料與行賄者筆錄向法院聲請搜索票，但6月30日及7月1、2、4日四度聲請搜索，皆被法院駁回，檢察官遂在5日指揮調查員攜傳票帶回鄭訊問後，當庭逮捕聲押。

不過，法官雖認為犯罪嫌疑重大，但沒羈押必要，裁定5百萬元交保。檢方提起抗告，高院發回更裁，但桃院仍以鄭文燦對前市府員工不具影響力等理由，裁定1千2百萬元交保；檢方再提抗告，桃院7月11日召開第三次羈押庭。