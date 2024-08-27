聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿遭前公司主管調職 女子冒名上網點餐吃官司
張姓女子因不滿遭林姓前公司主管調離原單位，竟涉嫌利用林個人或是使用虛捏資料資料，於網路訂購披薩由外送員送餐後，林表示並無點餐遭棄單。台南地方法院依張違反個人資料保護法，判處有期徒刑6月，得易科罰金，法官考量她坦承犯行並和店家達成和解，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。
判決說，張因之前公司林姓主管將她調離原單位，心生不滿，竟分別2023年5月13日、6月18日及6月28日，以手機上網連結某披薩公司網站，在該網站填載林個人資料，及6月28日填載黃姓男子聯絡電話、地址，各點選1728元、2044元、4260元及4080元餐點，用以偽造林、黃同意線上訂餐準私文書，而提交於披薩公司網站轉由善化南科店處理。
披薩善化南科店誤信有上開點餐而製作餐點，並由外送員送餐後，經林表示未訂購披薩餐點，該店因遭棄單而報警後，循線查獲張涉案法辦、起訴。
法官審酌，張僅因之前工作遭調離原單位，竟心生不滿，非法利用他人個人資料及使用虛捏資料，於網路訂購無法再利用販賣餐點，足生損害於林及送餐店家，所為應予責罰，但犯後於審理時已知坦承犯行，與告訴人達成調解，林姓被害人表示不願提告，願意原諒，量處其刑。
法官並考量張因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，與告訴人達成調解，並獲得被害人原諒，尚知悔意，盡力彌補所造成損害，宣告緩刑2年，以啟自新。命張應於判決確定日起6個月內，支付公庫1萬元，以資警惕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言