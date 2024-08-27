不滿遭前公司主管調職 女子冒名上網點餐吃官司

張姓女子因不滿遭林姓前公司主管調離原單位，竟涉嫌利用林個人或是使用虛捏資料資料，於網路訂購披薩由外送員送餐後，林表示並無點餐遭棄單。台南地方法院依張違反個人資料保護法，判處有期徒刑6月，得易科罰金，法官考量她坦承犯行並和店家達成和解，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。

判決說，張因之前公司林姓主管將她調離原單位，心生不滿，竟分別2023年5月13日、6月18日及6月28日，以手機上網連結某披薩公司網站，在該網站填載林個人資料，及6月28日填載黃姓男子聯絡電話、地址，各點選1728元、2044元、4260元及4080元餐點，用以偽造林、黃同意線上訂餐準私文書，而提交於披薩公司網站轉由善化南科店處理。

披薩善化南科店誤信有上開點餐而製作餐點，並由外送員送餐後，經林表示未訂購披薩餐點，該店因遭棄單而報警後，循線查獲張涉案法辦、起訴。

法官審酌，張僅因之前工作遭調離原單位，竟心生不滿，非法利用他人個人資料及使用虛捏資料，於網路訂購無法再利用販賣餐點，足生損害於林及送餐店家，所為應予責罰，但犯後於審理時已知坦承犯行，與告訴人達成調解，林姓被害人表示不願提告，願意原諒，量處其刑。