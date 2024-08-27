剴剴遭虐死案起訴 北檢：主責社工藏匿證據、干擾辦案

去年9月，一歲男童剴剴（化名）經財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會的保母劉彩萱收托卻遭虐待，於同年12月24日死亡。劉彩萱與胞妹劉若琳被依涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌遭起訴。檢方追查，認定主責社工陳尚潔涉犯過失致死及使業務登載不實文書等罪嫌，提起公訴，因陳犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

檢方指出，陳尚潔為兒福聯盟社工，2022年3月間從新北市政府社會局樹鶯社會福利服務中心受理轉介剴剴出養案，於同年5月間曾媒合由蕭姓保母照顧，但因剴剴生母失聯而終止契約，隨後將剴剴交由其外婆帶回並改定監護程序，由剴剴的外婆自行委託周姓保母照顧。

2023年6月15日，樹鶯社福中心通知剴剴的外婆欲出養剴剴，當時周姓保母已經照顧剴剴一年多，有意繼續照顧，陳尚潔未協助剴剴的外婆申請減免周姓保母的費用，於2023年8月間媒介劉彩萱與剴剴的外婆簽署家庭托育契約書，約定從同年9月1日起至剴剴交予收養人或其他停止托育原因發生日止，每日1000元對價，由劉彩萱在居托地址全日照護剴剴，費用由兒福聯盟支付。

劉彩萱於2023年9、10月間曾告知陳尚潔，剴剴或不斷出現講髒話、撞頭、磨牙及掉牙等異常情形，還常常在任何情況、無時無刻不斷地自摔，頻率很高，不停地自撞，怕遲早會出事，發生無法預料的狀況，感覺很難帶，怕照顧不來，希望送回兒福聯盟或交由專業人士托育，已符合兒福聯盟手冊應增加訪視頻率之但書情形。剴剴的外婆則表示，她未曾聽聞剴剴受劉彩萱照顧期間有講髒話、撞頭及磨牙等情形，但剴剴卻突然暴瘦、掉牙，希望多增加訪視，但陳尚潔未為之。

檢方認為，陳尚潔於2023年9月25日、10月23日、11月20日訪視剴剴3次，均事先與劉彩萱約定訪視日期，背於訪視指引應採取不預約訪視宗旨。另外，劉彩萱沒有製作剴剴的寶寶日誌，陳也未要求劉製作紀錄文件，片面聽信劉對剴剴有瘀青傷勢的說詞，替剴剴受虐外觀變化情形找藉口，曾告知剴剴的外婆：「劉彩萱非常有愛，用愛的方式照顧剴剴，剴剴瘀青是公園跑步時自行撞到。」剴剴身形消瘦是因為天氣變化所致、表情看起來很無辜是因為想睡覺。

剴剴於去年12月24日昏迷送醫急救後，宣告不治。因剴剴全身多處有不正常傷勢，醫師通報警方報請檢察官相驗，發現剴剴四肢、額骨與骨盆因外力嚴重凹陷變形，懷疑死者生前遭虐待，分案調查。

檢方指出，陳尚潔為剴剴案的主責社工，為了避免追蹤、訪視不實而未即時發覺剴剴遭凌虐之過失遭人知悉，於剴剴送醫後，急診護理師詢問剴剴主要照顧者的身分時，陳謊稱是剴剴的外婆是主要照顧者。剴剴的外婆抵達醫院後，陳謊稱剴剴的死因疑為溢奶。

檢方也查出，陳尚潔因未按時製作兒福聯盟工作處遇紀錄，於檢察官要求後，與兒福聯盟社工江怡韻及總督導李芳玲商討如何應對後續的相關偵查作為。李芳玲於去年12月24日11點49分，成立SKYPE群組聯繫，隔日再成立「1224意外處理」群組，透過雲端同步整理剴剴案始末大紀事，討論如何增補工作處遇紀錄。

為了保全證據，檢警今年3月12日搜索陳尚潔的住居所及兒福聯盟，依涉嫌偽造文書及過失致死等罪嫌偵訊陳，訊後諭知陳30萬交保。

檢方指出，陳尚潔從去年12月31日至今年4月18日止，翻閱過往保母及剴剴的外婆的對話紀錄後，依序逐筆製作兒福聯盟的工作處遇紀錄，不實內容則包括：「請保母協助提供案童近期照片已和案外祖母分享近況」、「醫院：⋯⋯護理師告知案外祖母案童疑似溢奶所導致」不實登載護理師轉述剴剴死因為溢奶、陳尚潔於今年4月18日提出刑事答辯狀時，檢附附有她與保母、剴剴外婆的對話紀錄截圖的工作處遇紀錄共3次。