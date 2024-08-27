獨／電視牆商富士康李泰龍吸金7.5億 被害人求重判二審改判了
台灣最大廣告電視牆公司「富士康集團」惡性倒閉，檢調查出負責人李泰龍利用旗下三公司，以保證年利率30％，吸金7.5億元，李一審被判刑9年、公司罰金1.1億元，全案上訴二審後，被害人組成自救會，要求法官重判，控訴李交保後搞神隱，二審歷經一年多審理後，今天宣判，撤銷原判決，改判李泰龍11年6月徒刑，李擔任負責人的富士康廣告等三間公司，罰金1.4億元，不法所得3億7021萬元沒收，仍可上訴。
全案今早由台中高分院審判長張靜琪、陪席法官柯志民、受命法官簡婉倫組成的合議庭宣判，撤銷原判決，改判富士康廣告、日立光、星合科技罰金6000萬元、4000萬元、4000萬元，不法所得3億7021萬元沒收，另外李泰龍部分，改判11年6月，不法所得1187萬元沒收，仍可上訴。
此案在審理時，許姓自救會長與被害人有出庭，控訴李在一審審理時，李泰龍當時向自救會承諾，若法院同意交保，會出面處分公司財產，以賠償被害人，當時自救會的14名被害人，才願意向法官出具連署書，同意讓李交保，未料李在前年獲50萬元交保後，行方不明，也沒有賠償被害人，顯然毫無悔意，希望法院「加重判刑」。
李泰龍則在庭上解釋，當初跟檢調自首時，即把公司交給自救會，交保後發現，公司要不回來，也沒有資產可以賠償給被害人，加上他平常出入都需「注意自身安全」，而且許姓會長當初也是公司幹部，也屬於共犯，如今卻被責任推卸給他，不過他願意接受法律的制裁，只因手頭上沒錢，所以沒有繼續跟被害人聯絡。
台灣最大廣告電視牆公司「富士康集團」惡性倒閉，檢調查出負責人李泰龍，以旗下富士康廣告、日立光電、星合科技等三家公司，以各式廣告吸引投資人，保證年利最高30％，吸金超過7.5億元，後續收購金礦咖啡也倒閉。
一審以李自首是因情勢所逼，不予減刑，依違反銀行法判刑9年、公司罰金1.1億元，李在前年5月或法院裁定以50萬元交保，限制住居、出境、出海。
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