快訊

房市飛來黑天鵝？指標浮現死亡交叉 Q4是多空決戰點

喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8/25消費者全額退款

快訊／頭城搶孤破局！退賽7隊遭除名 將尋找替補參賽隊伍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假釋男幫妻「退駕」殺了她…說喝毒忘了還嗆檢察官 更一審仍無期

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子徐旻誼遭控不滿入獄時妻子被包養，2021年拿23公分長的關刀模型毆妻，硬捅對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，她脾臟破裂、內出血，肺部吸入血液窒息而亡。桃園地院殺人罪判徐無期徒刑，台灣高等法院更一審今撤銷原判決，但仍判無期、褫奪公權終身。

徐旻誼（28歲）原為酒店經紀，2017年和從事酒店工作的妻子交往，懷了孩子後，2020年結婚。2021年6月9日徐假釋出獄，與妻小、岳母同住，現因強盜案執行中。

檢方起訴指出，徐2021年7月10日深夜查看妻子手機，發現相簿有她與其他男子合照，得知妻子在他入監服刑期間被包養。夫妻為此爭執，演變成肢體衝突。徐除拿關刀模型毆妻、銅錢塞嘴，還將她的手上戒指扳直劃傷她額頭。案發後，徐否認犯行，辯稱是妻子中邪，要幫她退乩，失手導致死亡。11日下午岳母返家，發現悲劇。

桃園地院審理時，徐改口說是妻子施用毒咖啡包後抽搐，為了防止她咬到舌頭，才會塞銅錢、關刀，並強調妻子是用毒過量死亡，他沒有動手傷人。

桃院調查，徐對妻子抽搐的時間點歷次供述均不同，其他家人事前未發現徐妻有異狀，再加上解剖鑑定傷勢無毒品中毒跡象，認定徐妻未因吸毒而抽搐，而是窒息死亡。事發時，僅夫妻及2歲幼子在家，桃院認定妻子的傷勢是徐所為，且有殺人故意。一審認為徐利用身形優勢對妻子施暴，妻子舌骨與肋骨骨折、全身傷，可見殺意甚堅、手段極殘忍，考量他是因感情因素起殺機，不符兩公約「情節最重大之罪」，判無期徒刑。

檢察官和徐旻誼皆上訴，案經纏訟，最高法院認為關刀模型的材質要釐清，發回更審。更一審開庭時，徐推翻不滿老婆被包養而動怒的說法，聲稱他因案入獄時，妻子就告知被人包養；他說，因有孩子要養，他沒有反對，還說「會被包養是我的問題」。

徐聲稱事發前3、4天，夫妻一起施用毒咖啡包，案發當天因妻子出現眼睛上吊、類似癲癇的狀況，兒子嚇到，他也很慌、擔心岳母得知兩人吸毒，便拿出關刀、銅錢讓她咬，但沒咬住，他喊「退（駕）」，後來也不知妻子有沒有呼吸心跳。

岳母否認女兒有吸毒，指現在「死無對證」，徐旻誼就隨意抹黑，懷疑徐「加工」。她說，幾乎每個小時都與女兒通LINE，到凌晨1點時女兒都正常，如果有吸毒，小孩也不可能沒吵鬧。

面對檢察官和岳母的質疑，徐旻誼反問「你們有喝過咖啡包嗎？」強調妻子死亡也不是他想要的結果，發生了什麼事情他都不清楚，否認用棉被遮蓋廚房玻璃、清洗現場。

民事訴訟判徐旻誼須賠償被害家屬650萬元確定，徐未賠償，但徐強調希望岳母接納他，他有義務盡孝道，盼岳母看到他的改變；岳母批「只會在法庭演道歉」。

刑事更一審審理後，雖因部分事實認定與一審不同而撤銷原判決，但仍處徐無期徒刑，褫奪公權終身。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

徐旻誼遭控不滿入獄時妻子被包養，拿關刀模型硬捅妻子喉嚨、施暴，妻子因肺部吸入血液窒息而亡，徐堅稱是吸食毒咖啡包後失去意識而為。高院更一審今仍依殺人罪盼徐無期徒刑，褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影
徐旻誼遭控不滿入獄時妻子被包養，拿關刀模型硬捅妻子喉嚨、施暴，妻子因肺部吸入血液窒息而亡，徐堅稱是吸食毒咖啡包後失去意識而為。高院更一審今仍依殺人罪盼徐無期徒刑，褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影

包養 吸毒 桃園地院 殺人

延伸閱讀

追徵國民黨舊黨部11億、中廣案均敗訴 黨產會研擬上訴

舊黨部遭追徵11億案勝訴 國民黨：證明黨產會毫無正當性

舊中央黨部遭追徵11.3億元…國民黨官司逆轉勝 法院判決理由曝光

國民黨逆轉贏了！黨產會追徵舊中央黨部11.3億 更一審判決出爐

相關新聞

剴剴遭虐死案起訴 北檢：主責社工藏匿證據、干擾辦案

去年9月，一歲男童剴剴（化名）經財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會的保母劉彩萱收托卻遭虐待，於同年12月24日死亡。...

鄭文燦收賄案桃園地檢署下午偵結 鄭等11人依貪汙治罪條例起訴

桃園市前市長鄭文燦在市長任內涉嫌在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄500萬元弊案，桃園地檢署今天下午將舉...

公司賺高額利益未受損害卻判刑 何壽川：上訴捍衛清白

今（27）日台灣高等法院針對三寶案宣判，撤銷一審案決，改依證交法加重特別背信罪判處何壽川有期徒刑8年8月，委任律師余明賢...

鄭文燦案今起訴消息曝光 原來是書記官說溜嘴

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉嫌在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄500萬元弊案，桃園地檢署稍早發...

涉貪500萬遭起訴！鄭文燦遭羈押過程 歷經檢辯3度攻防

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押卻兩度被法院裁定交保，經檢方抗告，桃園地方法院上個月...

研究生蠔成長執行未確實 馬祖4公務員驗收放水遭起訴

連江縣產發處5年前辦理「馬祖沿近海地區之三倍體生蠔掛養苗最佳體長研究計畫」採購案，時任連江縣府產發處長劉德全等4名公務員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。