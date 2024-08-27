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外送員酒後躲計程車旁尿尿被罵 他勒斃運將判刑13年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

外送員陳瑞祥2023年酒醉後在汐止火車站排班計程車右後方便溺，遭林姓計程車司機斥責，他伸手緊勒林的脖子，林送醫不治。士林地院國民法官庭依殺人罪判陳13年6月徒刑，執行完畢後監護3年；案經上訴，台灣高等法院今駁回。

陳瑞祥去年4月6日清晨6時行經汐止火車站站前廣場，因隨意在排班計程車旁便溺，與林姓司機吵了起來，陳雖曾離去，但又心有不甘、返回對林叫囂。

叫嚷「俗仔」、「你不敢打」等話語約10分鐘，陳瑞祥近身毆打林，年邁的林摔倒起身，又被陳推倒。陳從後方緊勒林的頸部，林不斷掙扎，但無法掙脫，陳見到林雙手癱軟無力，卻還改成跪坐姿勢，邊勒頸邊捶打他，林身亡。

士院綜合相關鑑定報告及鑑定人的說明，認定陳瑞祥行為時已有酒精中毒、酒精使用依賴症，有精神障礙，且因該精神障礙導致辨識、控制能力減低，符合減刑要件，但陳有長期飲酒史，又多次酒後失控，甚至已罹患酒精性肝炎，卻沒想脫離酒精濫用狀態，因此不減刑。

案件上訴二審，高院今認為一審國民法官庭認事用法無違誤，判上訴駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

外送員陳瑞祥酒醉後勒斃林姓計程車司機，士林地院國民法官庭依殺人罪判陳13年6月徒刑，執行完畢後監護3年。案經上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影
外送員陳瑞祥酒醉後勒斃林姓計程車司機，士林地院國民法官庭依殺人罪判陳13年6月徒刑，執行完畢後監護3年。案經上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

國民法官 外送員 殺人 計程車司機 酒精

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