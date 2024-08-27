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超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」向網友索和解金 一審遭判刑10月

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超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」向網友索和解金 判刑10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

改名林瀚駩的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」找影視公司授權抓盜版，向檢警提告上千件訴訟索求和解金，獲利90萬元，被控違反律師法、刑法包攬訴訟罪，台北地院審理，2罪各判林有期徒刑5月、6月，訂應執行刑有期徒刑10月，得易科罰金30萬元。可上訴。

林義傑曾經喊冤「我做正義的事情，被列為嫌疑犯人，這是很糟糕的事情，我沒有做違法的事情」，影射他被檢警「查水表」。

檢察官首波起訴林義傑共6人，對鄭姓律師、陳姓法務人員、余姓會計師流分緩起訴，獲緩訴的2名被告鄭姓律師、陳姓法務人員後因拒絕履行繳交18萬元處分金的義務，被撤銷緩起訴處分，檢方重新起訴2人。

林義傑成立真相智財顧問公司，2021年7、8月取得2家知名影視公司3個月的取締盜版專屬授權，約定將2成和解金分潤給影視公司。

檢方指控，林義傑與3名律師、1名會計師合作，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路IP，再交由律師事務所遞狀，向全國各地檢警人員提告表示要抓盜版，逼網友支付和解金。

檢方調查，林義傑等人在半年間提起訴訟超過上千件，特定4部影片提告上千網友的IP，提告濫訴行為造成檢警人員辦案癱瘓，有檢察官將案件移轉管轄至其他地檢署承辦，還被林義傑的律師檢舉違法移轉管轄權。

檢察官調查，林義傑在全國提告案件絕大多數被檢察官不起訴，僅20多件成案，林義傑的律師出面與網友洽談和解金，每案索求3萬元至5萬元不等金額，有網友擔心吃官司被迫支付和解金，估計林義傑等人共獲利90餘萬元。

檢方調查，林義傑等人獲不法利益後，言明律師可以抽佣2成，辦案人員拘提林義傑等人到案偵辦，林義傑諭令以20萬元交保，檢方認定林並不具律師資格，卻利用抓盜版專屬授權契約勾結律師包攬訴訟，將林等人起訴，法院審理2年今天宣判。

超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」。圖／聯合報系資料照
超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」。圖／聯合報系資料照

律師 提告 林義傑 檢察官

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