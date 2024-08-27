補教師帶走教材創業 遭控侵權1.2億

郭姓補教老師被控帶走教材創業，警方搜索住處查扣電腦等證物。記者石秀華／翻攝 曾任警職的郭姓男子20多年前涉入警大二技招生舞弊案遭判刑，出獄後在高雄專授警察特考的知名補習班當教師，業者卻指控他去年5月離職後涉帶走其所編教材及學生名單創業，違反保密協定，檢警日前清查郭涉侵權金額1.2億餘，依違反妨害電腦使用罪等罪偵辦中。

據了解，郭男曾是警察大學電算中心前代主任，當年收賄逾4000萬元，以電腦協助警專考二技學生竄改成績，幫助錄取，被依貪汙罪判刑15年，服刑完畢，他以一技之長轉職到補習班授課，未料離職後，老東家控訴他帶走授課教材和學生名單自行創業，捲入侵權爭議。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方去年11月接獲知名補習班業者報案。警方4月前往郭住處搜索，查扣警察資訊課程教材等證物，不過郭否認有侵權，聲稱「誤解營業秘密法法律」，帶走的教材都是由他所編創，且保密協定僅要求不能在別人公司工作，他創業採線上教學，並不違背協定。

警詢後移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後請回。