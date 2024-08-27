聽新聞
test
0:00 / 0:00

補教師帶走教材創業 遭控侵權1.2億

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

郭姓補教老師被控帶走教材創業，警方搜索住處查扣電腦等證物。記者石秀華／翻攝
郭姓補教老師被控帶走教材創業，警方搜索住處查扣電腦等證物。記者石秀華／翻攝
曾任警職的郭姓男子20多年前涉入警大二技招生舞弊案遭判刑，出獄後在高雄專授警察特考的知名補習班當教師，業者卻指控他去年5月離職後涉帶走其所編教材及學生名單創業，違反保密協定，檢警日前清查郭涉侵權金額1.2億餘，依違反妨害電腦使用罪等罪偵辦中。

據了解，郭男曾是警察大學電算中心前代主任，當年收賄逾4000萬元，以電腦協助警專考二技學生竄改成績，幫助錄取，被依貪汙罪判刑15年，服刑完畢，他以一技之長轉職到補習班授課，未料離職後，老東家控訴他帶走授課教材和學生名單自行創業，捲入侵權爭議。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方去年11月接獲知名補習班業者報案。警方4月前往郭住處搜索，查扣警察資訊課程教材等證物，不過郭否認有侵權，聲稱「誤解營業秘密法法律」，帶走的教材都是由他所編創，且保密協定僅要求不能在別人公司工作，他創業採線上教學，並不違背協定。

警詢後移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後請回。

創業 補習 警察

延伸閱讀

獨／男師竊老東家教材創業 26年前他曾因這案轟動全台

警察特考補習班離職師竊老東家上億教材 自行創業被逮

海關上半年查緝仿冒品逾23萬件 市值逾4.5億元

台中彩虹眷村彩繪牆消失 市府控廠商侵權敗訴

相關新聞

補教師帶走教材創業 遭控侵權1.2億

曾任警職的郭姓男子20多年前涉入警大二技招生舞弊案遭判刑，出獄後在高雄專授警察特考的知名補習班當教師，業者卻指控他去年5...

林明佐涉貪 警署記2大過免職

刑事局警政監、台中市刑警大隊前大隊長林明佐，涉嫌勾結博弈集團收賄被台中地檢署起訴。警政署昨表示，林身為執法人員涉貪汙，收...

麥電延役 民團擬打煤電氣候訴訟

麥寮燃煤發電廠一號機依合約5月31日到期除役，但為補發短發的電量，台電延長合約期限至明年底，昨天南投竹山、埔里及雲林台西...

舊中央黨部遭追徵11.3億元…國民黨官司逆轉勝 法院判決理由曝光

不當黨產處理委員會認定國民黨舊中央黨部借用、租用、承購均不合法，追徵出售不當黨產價額11億3972萬元，國民黨不服、提告...

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億 黨產會搞錯「時間點」成敗訴關鍵

中國廣播公司被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，並要求名下13筆土地及建物移為國有，追徵已移轉或出售的29筆土地共...

國民黨逆轉贏了！黨產會追徵舊中央黨部11.3億 更一審判決出爐

不當黨產處理委員會認定國民黨舊中央黨部借用、租用、承購均不合法，追徵出售不當黨產價額11億3972萬元，國民黨不服提告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。