聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥電延役 民團擬打煤電氣候訴訟

聯合報／ 記者李柏澔李芯／台北報導

麥寮燃煤發電廠一號機依合約5月31日到期除役，但為補發短發的電量，台電延長合約期限至明年底，昨天南投竹山、埔里及雲林台西、斗六等地民眾到經濟部前表演行動劇抗議，並向經濟部長郭智輝喊話，要求麥電一號機立即停煤，不排除發動國內首宗煤電氣候訴訟。

麥寮電廠為國內最大民營火力發電廠，依約，一、二號機組應分別今年5、9月合約到期後除役，3號機組明年9月到期除役，不過一號機延役到明年底，補發約55億度煤電，民間團體炸鍋。

今年初，有人提起氣候憲法訴訟，認為立法者於氣候法制定短、中期減碳目標時 ，未提出應參考的重要標準就把制定權授予環境部，以及環境部至今仍未公告2030年減碳目標，等同把減碳責任不合比例地轉嫁給未來世代，已有違憲之虞，委託環境權保障基金會提國內氣候憲法訴訟。

至於這次擬提起的煤電氣候訴訟，台灣健康空氣行動聯盟說，一般氣候訴訟只提告溫室氣體排放導致危害，煤電氣候訴訟則是對燃煤空汙殺人提告，因提告對象是經濟部，會從地方法院開始訴訟，走過三審敗訴，才可將訴訟升高到憲法法院。

病患家屬、雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安表示，連6年經濟部全國電力供需報告明定麥寮一號燃煤機組6月退場，郭智輝卻霸王硬上弓，不待雲林縣府審核的生煤許可證准予展延，是密室黑箱。台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，衛福部統計我國每年有超過1.6萬人死於肺癌，郭智輝面對中部煤電災民的健康受害，不應再迴避。

針對民團抗議麥電一號機延役，郭智輝說，應是有些誤會，才造成認知上的錯誤，這不是很大的問題，應該是可以調解的。

工傷協會資深專員賀光卍則要求保障麥電400多名員工轉職到旗下再生能源部門。經濟部表示，會將群眾訴求帶回盡速研議。

提告 郭智輝

延伸閱讀

離岸風電國產化 郭智輝：9月將赴歐盟諮商

郭智輝：2028年國民所得4萬美元 2032年超越以色列

批麥電暴力延役 罹癌受害者不排除提首例煤電氣候訴訟

歐盟因離岸風電國產化狀告WTO 經濟部9月將組團赴歐諮商

相關新聞

補教師帶走教材創業 遭控侵權1.2億

曾任警職的郭姓男子20多年前涉入警大二技招生舞弊案遭判刑，出獄後在高雄專授警察特考的知名補習班當教師，業者卻指控他去年5...

林明佐涉貪 警署記2大過免職

刑事局警政監、台中市刑警大隊前大隊長林明佐，涉嫌勾結博弈集團收賄被台中地檢署起訴。警政署昨表示，林身為執法人員涉貪汙，收...

麥電延役 民團擬打煤電氣候訴訟

麥寮燃煤發電廠一號機依合約5月31日到期除役，但為補發短發的電量，台電延長合約期限至明年底，昨天南投竹山、埔里及雲林台西...

舊中央黨部遭追徵11.3億元…國民黨官司逆轉勝 法院判決理由曝光

不當黨產處理委員會認定國民黨舊中央黨部借用、租用、承購均不合法，追徵出售不當黨產價額11億3972萬元，國民黨不服、提告...

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億 黨產會搞錯「時間點」成敗訴關鍵

中國廣播公司被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，並要求名下13筆土地及建物移為國有，追徵已移轉或出售的29筆土地共...

國民黨逆轉贏了！黨產會追徵舊中央黨部11.3億 更一審判決出爐

不當黨產處理委員會認定國民黨舊中央黨部借用、租用、承購均不合法，追徵出售不當黨產價額11億3972萬元，國民黨不服提告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。