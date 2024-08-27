麥電延役 民團擬打煤電氣候訴訟

麥寮燃煤發電廠一號機依合約5月31日到期除役，但為補發短發的電量，台電延長合約期限至明年底，昨天南投竹山、埔里及雲林台西、斗六等地民眾到經濟部前表演行動劇抗議，並向經濟部長郭智輝喊話，要求麥電一號機立即停煤，不排除發動國內首宗煤電氣候訴訟。

麥寮電廠為國內最大民營火力發電廠，依約，一、二號機組應分別今年5、9月合約到期後除役，3號機組明年9月到期除役，不過一號機延役到明年底，補發約55億度煤電，民間團體炸鍋。

今年初，有人提起氣候憲法訴訟，認為立法者於氣候法制定短、中期減碳目標時 ，未提出應參考的重要標準就把制定權授予環境部，以及環境部至今仍未公告2030年減碳目標，等同把減碳責任不合比例地轉嫁給未來世代，已有違憲之虞，委託環境權保障基金會提國內氣候憲法訴訟。

至於這次擬提起的煤電氣候訴訟，台灣健康空氣行動聯盟說，一般氣候訴訟只提告溫室氣體排放導致危害，煤電氣候訴訟則是對燃煤空汙殺人提告，因提告對象是經濟部，會從地方法院開始訴訟，走過三審敗訴，才可將訴訟升高到憲法法院。

病患家屬、雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安表示，連6年經濟部全國電力供需報告明定麥寮一號燃煤機組6月退場，郭智輝卻霸王硬上弓，不待雲林縣府審核的生煤許可證准予展延，是密室黑箱。台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，衛福部統計我國每年有超過1.6萬人死於肺癌，郭智輝面對中部煤電災民的健康受害，不應再迴避。

針對民團抗議麥電一號機延役，郭智輝說，應是有些誤會，才造成認知上的錯誤，這不是很大的問題，應該是可以調解的。

工傷協會資深專員賀光卍則要求保障麥電400多名員工轉職到旗下再生能源部門。經濟部表示，會將群眾訴求帶回盡速研議。