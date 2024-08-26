國民黨逆轉贏了！黨產會追徵舊中央黨部11.3億 更一審判決出爐

不當黨產處理委員會認定國民黨舊中央黨部借用、租用、承購均不合法，追徵出售不當黨產價額11億3972萬元，國民黨不服提告，一審判決國民黨敗訴，判決被最高行政法院廢棄，發回更審；台北高等行政法院更一審今逆轉改判國民黨勝訴，撤銷黨產會處分，可上訴。

黨產會指國民黨在1966年與財政部簽訂借用契約，將位於中山南路11號的建物供辦公廳使用，1971年11月30日期滿後未再續借；1983年才再訂約承租，並於1990年申請承購該不動產，當年6月買下、取得所有權。國民黨後來拆除原建築，並於1998年改建成黨部大樓，2006年3月將土地及建築物以23億元賣給財團法人張榮發基金會。

北高行一審認為，國民黨取得不動產的歷程，不僅借用、租賃及承購行為，不符合當時的國有財產法規定，就算形式上看來合法，但自國家取得這些財產，並利用累積成政黨財產，違反憲法所彰顯自由民主憲政秩序價值，符合黨產條例中「不當取得財產」定義，判決國民黨敗訴。

國民黨不服提上訴，最高行認為，國民黨1990年6月底承購土地及原建物，1995年4月將原建物拆除，1998年重新蓋大樓，2006年3月24日將房地買給張榮發基金會，最高行認為土地及原建物在2016年8月10日黨產條例公布施行時已非國民黨所有的財產，而是第三人張榮發基本會所有，應適用黨產條例第5條第2項規定，而非同條第1項。

此外，國民黨1990年間承購房地，其中土地的計價是財政部依當時土地公告現值加計2成，即3億7404萬元出售；而原建物部分計價是按台北市稅捐稽徵機關查估，當年度價額307萬元，最高行認為沒說明是否為「交易時顯不相當之對價取得之財產」。