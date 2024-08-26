黨產會認定國民黨附隨組織…大肆追徵77億元 中廣打官司贏了

中國廣播公司被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，並要求名下13筆土地及建物移為國有，追徵已移轉或出售的29筆土地，共77.3億元價額，中廣提行政訴訟，台北高等行政法院今判決中廣勝訴，黨產會敗訴，可上訴。

中廣委任律師李永裕得知判決結果後指出，本案歷經3年多的審理，期間與本件相關聯的刑事案件都認定中廣股權並沒有以不相當的對價加以處分的情事，感謝法院獨立審判，還給中廣公司清白。

黨產會2019年9月24日做出行政處分，認定中廣為國民黨附隨組織，而中廣不當取得財產包括原日治時期台灣放送協會在各地房舍土地及由國家預算購置的資產。

黨產會指出，中廣不當取得財產中，尚在中廣名下不當取得的土地和地上建物，應依「黨產條例」規定應移轉國有，命中廣名下13筆土地收歸國有，追徵中廣出售位於台北市仁愛路帝寶案等已轉移或出售土地共77億餘元的價款。

黨產會行政處分認定，中廣人事、財務及業務經營長期受國民黨實質控制，直至2006年國民黨透過原黨營事業華夏公司將中廣股權以「非相當對價」售予好聽、悅悅等4家公司，中廣才脫離國民黨控制，因此認定中廣為國民黨附隨組織。