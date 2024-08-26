他爭取登記性別長達7年 拿美國護照申請「男變女」法院判准了

吳姓生理男性5年前持醫師證明向美國聯邦政府申請變更護照性別為「女性」獲准，他2020年持美國護照、醫院診斷證明書，向台北市中正區戶政事務所申請變更性別登記，卻被以未經變性手術而拒絕，他提行政訴訟，台北高等行政法院今判吳勝訴，戶政事務所應准許吳變更登記性別，可上訴。

吳本身具有男性外部特徵，戶籍出生登記也是男性，他2017年之後陸續經精神科醫師診斷性別不安，而於2019年間持相關表格、醫師證明向美國聯邦政府申請變更護照登記為女性獲准。

吳2020年11月20日檢附醫院診斷證明書及美國護照，向中正戶政事務所申請變更戶籍性別登記為女性，但機關以內政部訂定的函令意旨，認定吳未檢附合格醫療機構開具已摘除男性性器官的手術完成診斷書，不符受理性別變更登記要件而不准他變更。

吳提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，北高行以戶籍法等相關法律就性別認定事項立法不作為、內政部令只以摘除性器官作為性別變更登記唯一許可要件牴觸憲法，聲請解釋憲法，被憲法法庭裁定不受理。

北高行指出，性別變更是否須經變性手術為要件，涉及憲法所保障的身體健康權，而戶籍法和施行細則沒有明文規定變更性別的證明文件為何，內政部為解決立法缺漏，才發布函令作為戶政機關依據，但函令要求變性者必須施行變性手術，違背憲法法律保留原則、比例原則，且嚴重侵害申請變更登記人的身體權、健康權、人性尊嚴及人格權，因此法院拒絕適用。

北高行指出，吳已提出醫院診斷證明書，醫囑為可接受荷爾蒙治療、建議校方安排入住女生宿舍等，法院也調閱吳的病歷資料、商請吳再行接受醫院鑑定，報告顯示吳為「性別不安」，女性法律身分有助於個案身心一致、緩解症狀。

北高行認為，吳也提出自己穿女裝、下廚的照片，另吳於大學期間因爭取不要入住男生宿舍一事，以學校教師侵害人格權言論而提起損害賠償訴訟，法院判決教師應負損害賠償責任。