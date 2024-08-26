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建商聯手代書、代銷、房仲灌水價金 「詐貸10銀行6.6億」17人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

詰立建設董事長許淵清因公司新建案「紐約時上」銷售狀況不佳，資金周轉不靈，被控與金主張滄彬、代書林麗敏串謀，找不肖代銷及房仲業者，自2018年8月至2020年1月間，以不實合約灌水該建案店面、住家共100戶成交金額，再持不實合約向土地、玉山、元大、華南、合作金庫、台北富邦、台中商銀等銀行及板橋農會、淡水信用合作社、淡水一信詐貸，金額總計逾6.6億餘元，新北地檢署依詐欺取財、偽造文書及違反商業會計法等罪起訴許、張、林等共17人。

全案由新北檢檢肅黑金專組檢察官陳柏文指揮偵辦，檢調同時查出，配合許、張、林3人墊高價金的代銷業者玉胤國際實業負責人李文彬，以及加盟台灣、有巢氏、太平洋房屋周姓、林姓、陳姓、文姓房仲等人，均一併起訴；其餘人頭買方或實際買家90人則諭知3至5萬元不等處分金及參與法治教育課程後緩起訴。

檢調查出，許男因位於桃園市龜山區的「紐約時上」銷售不佳，為了償還中租迪和的土建融資貸款和張、林2人上億元的借款，3人於是分別由玉胤國際李男和上述不肖房仲，各自負責出售部分該建案房屋，再灌水買賣合約價金、協助買方取得高額貸款、減輕買方自備款負擔等手法進行促銷。

經查，遭灌水價金的該建案交易案，一般住家灌水8至64％不等，店面更灌水高達38至69％不等，再由買方持不實價金的不動產契約書，連同偽造的詰立建設發票憑證向銀行申辦貸款，最後由律信地政士聯合事務所徐姓地政士、里昂地政士聯合事務所邵姓地政士配合辦理不實不動產實價登錄申報，不僅詐貸也以不實成交資訊墊高該區房價，間接造成有意購屋民眾損失。

詰立建設銷售建案「紐約時上」時，涉以不實合約灌水店面、住家共100戶成交金額，向10間金融機構詐貸逾6.6億餘元，檢方依詐欺取財、偽造文書及違反商業會計法等罪起訴17人。圖／新北檢提供
詰立建設銷售建案「紐約時上」時，涉以不實合約灌水店面、住家共100戶成交金額，向10間金融機構詐貸逾6.6億餘元，檢方依詐欺取財、偽造文書及違反商業會計法等罪起訴17人。圖／新北檢提供

新北 淡水 詐貸

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