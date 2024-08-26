建商聯手代書、代銷、房仲灌水價金 「詐貸10銀行6.6億」17人遭訴

情境示意圖。圖／Ingimage

詰立建設董事長許淵清因公司新建案「紐約時上」銷售狀況不佳，資金周轉不靈，被控與金主張滄彬、代書林麗敏串謀，找不肖代銷及房仲業者，自2018年8月至2020年1月間，以不實合約灌水該建案店面、住家共100戶成交金額，再持不實合約向土地、玉山、元大、華南、合作金庫、台北富邦、台中商銀等銀行及板橋農會、淡水信用合作社、淡水一信詐貸，金額總計逾6.6億餘元，新北地檢署依詐欺取財、偽造文書及違反商業會計法等罪起訴許、張、林等共17人。

全案由新北檢檢肅黑金專組檢察官陳柏文指揮偵辦，檢調同時查出，配合許、張、林3人墊高價金的代銷業者玉胤國際實業負責人李文彬，以及加盟台灣、有巢氏、太平洋房屋周姓、林姓、陳姓、文姓房仲等人，均一併起訴；其餘人頭買方或實際買家90人則諭知3至5萬元不等處分金及參與法治教育課程後緩起訴。

檢調查出，許男因位於桃園市龜山區的「紐約時上」銷售不佳，為了償還中租迪和的土建融資貸款和張、林2人上億元的借款，3人於是分別由玉胤國際李男和上述不肖房仲，各自負責出售部分該建案房屋，再灌水買賣合約價金、協助買方取得高額貸款、減輕買方自備款負擔等手法進行促銷。