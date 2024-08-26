歸化球星戴維斯傷害前妻「未反省」拘役30日 上訴高院今開庭

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯，2023年5月12日晚間與前妻在桃園市警中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，違反家暴保護令，桃園地檢署依傷害罪起訴，桃園地方法院判拘役30日，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，戴維斯面對媒體未多言。

案發當晚，戴維斯與前妻在派出所門口爭吵，雙方意見不合，爆發拉扯，引起警方關注。戴維斯否認傷害犯行，是一時疏忽造成傷害。

前妻表示，當天她聽到戴維斯用英文罵她，然後衝過來，抓著她雙手。她右前臂的傷痕是對方用指尖抓的、左手臂食指上半部的紅腫區也是當天拉扯造成的。

桃園地院審理時，戴維斯一再表達對前妻的不滿情緒，法院審酌戴維斯已歸化我國，為知名籃球球員，一言一行在社會上都可能獲有較多關注，並造成一定影響，他未能控制自己情緒，在派出所前讓前妻受傷，顯見情緒管理能力、尊重他人身體法益法治觀念不足，且犯後未反省錯誤，判拘役30日，得易科罰金。

戴維斯不滿，提起上訴，高院今天下午2點半開庭。

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