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更生保護會今舉辦輔導員觀摩 鄭銘謙讚台灣超越日韓

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

台灣更生保護會新竹、苗栗分會今天辦理「更生輔導員運用模式觀摩」，法務部長鄭銘謙也到場參加。台灣更生保護會表示，去年度輔導更生人總人數達1萬6323人，其中新竹分會聘用40位更生輔導員，陪伴關懷個案保護時數達1629小時，居全國之冠。鄭銘謙也表示，台灣在更生保護工作上已超越日韓。

台灣更生保護會指出，更生保護會是多面向的工作，在推動更生人融入社會的過程中，更生輔導員的角色至關重要，為推動更生人輔導工作專業化與制度化，並幫助更生人順利重返社會，今天特別舉辦「更生輔導員運用模式觀摩」，透過實地的分享和經驗交流，提升更生輔導員的專業知能。

鄭銘謙表示，在更生保護工作上，台灣是相當優良的，比日、韓這些進步國家更加進步，其中最重要的因素就是更生輔導員，更生輔導員在整個更生保護的工作扮演非常重要的角色，第一線的更生輔導員，更加了解更生人想要的是什麼，並且把需求反應給法務部，政府才可以給予更好的協助，讓更生人能感受到溫暖、讓他們有感。

台灣更生保護會董事長張斗輝表示，法務部長鄭銘謙上任後提出30大政策，其中之一就是建立溫暖有感的柔性司法，更保會配合政策，整合資源、借重更生輔導員不同領域的專業，使更生保護服務做的更踏實、有績效。

張斗輝說，最值得肯定的是，有更生人復歸後回饋社會，繼續到更保會中擔任更生輔導員，經過專業的輔導員訓練後，變成助人者，用生命影響生命，用自己的經驗警惕更多人，用更生人可以接受的語言，陪伴更多的更生人復歸。

台灣更生保護會表示，希望藉由本次活動，讓更多人瞭解更生輔導員的工作，幫助更生人順利融入社會，重建規律的生活作息、減少再犯機率；也期許招募更多社會人士投入更生輔導工作，強化社區對更生人問題的關注和責任感，並支持更生人重返社會的復歸工作，讓更保服務深植人心。

台灣更生保護會新竹、苗栗分會今天辦理「更生輔導員運用模式觀摩」，法務部長鄭銘謙也到場參加。圖／台灣更生保護會提供
台灣更生保護會新竹、苗栗分會今天辦理「更生輔導員運用模式觀摩」，法務部長鄭銘謙也到場參加。圖／台灣更生保護會提供
法務部長鄭銘謙表示，在更生保護工作上，台灣是相當優良的，比日、韓這些進步國家更加進步，其中最重要的因素就是更生輔導員。圖／台灣更生保護會提供
法務部長鄭銘謙表示，在更生保護工作上，台灣是相當優良的，比日、韓這些進步國家更加進步，其中最重要的因素就是更生輔導員。圖／台灣更生保護會提供

更生人 鄭銘謙

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