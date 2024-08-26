婦聯會是國民黨附隨組織？ 官司打6年...雷倩：兩者財務關聯不到3%

中華民國婦女聯合會不滿被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，凍結名下財產388億元，提行政訴訟至今7年，台北高等行政法院原定今行言詞辯論，但因對財務會計資料數據仍有疑義，而取消言詞辯論，改續行準備程序。

婦聯會主委雷倩指出，感謝法官鉅細靡遺提出的每個問題，而婦聯會一直用「直球對決」方式，盡力找尋最正確的資料回覆法院所提出的問題，其中比較重要的是希望用財務具體數字說明國民黨過去與婦聯會的運作關係。

她說，婦聯會的財產是由蔣宋美齡於1936年在大陸成立的新生活運動婦女指導委員會保管委員會去保護、管理，而在婦聯會成立之初，資金來源也都來自於保管會，婦聯會也向法院聲請函調保管會的帳目資料，釐清婦聯會自始至終並非由國民黨出資捐贈或財務控制的組織。

雷倩表示，婦聯會不但最初是由蔣夫人的保管會出資，且無論是出資或捐贈，經費和國民黨毫無關係，人事業務也不受國民黨控制，婦聯會此次也請會計師協助覆核數字，提出婦聯會財務獨立於國民黨的各種證據，而婦聯會和國民黨之間，曾因共同勞軍等活動，部分金額是一起使用的，但兩者相關部分不到3%，直接相關更只有不到1％。

北高行取消言詞辯論裁定附記事項指出，婦聯會提出的財務會計資料包括2項重心，一是軍眷住宅捐款，二是勞軍捐款，而本案變性因素多，且涉及案情核心事務、時間久遠，部分年度的金額有落差，將影響作為假設性考量的基礎，因此取消言詞辯論，改為準備程序。

北高行今開庭時，婦聯會律師指出，保管會並非蔣宋美齡的「小金庫」，而是她募集而來的資金，透過信託概念建立保管會，作為公益目的之用，保管會資金皆為獨立分派，婦聯會無從知悉。黨產會律師則認為，保管會並非獨立法人團體，而是婦聯會底下的單位。