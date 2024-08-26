靈骨塔業者為擴建停車場 收購土地破局涉找黑幫挖墳盜遺骨

新北市八里區靈骨塔業者郭國輝，為了擴建寶塔生命紀念中心加蓋停車場，在收購土地、要求遷葬破局，涉找來黑幫天道盟張男出手恐嚇，且砸毀墓碑取走骨頭甕，挾持家屬放棄土地使用權。士林地檢署偵結，依發掘墳墓而盜取遺骨罪嫌起訴郭、張等3人。

陳姓女子提告指出，40年前以1千萬購買400坪八里山區土地，受法規限制，墓地使用僅占一小部分，郭姓業者提出用「換地、換塔位」收購土地，但家族決定留下土地，但祖先墳墓卻被破壞、盜取遺骨，只能報案求助。

士檢起訴指出，告訴人家族取得寶塔下方的土地永久使用權，並作為祖先墓地，郭為了擴建蓋停車場，要求親屬遷葬骨頭甕，涉找來張男透過整墓楊姓工人聯繫親屬，恐嚇恫稱，「必須上山商議遷葬事宜，否則就取走骨頭甕」，郭今年3月間涉指示張男砸毀墓碑，挖掘取出遺骨，挾持親屬遷葬，放棄土地使用權。

今年3月27日至29日間，張男找來張姓小弟載他到高家墓地，張男、張姓小弟涉共同持鐵鎚砸毀墓碑，挖出骨頭甕，藏放寶塔生命紀念中心，並由楊姓工人轉知親屬出面處理，親屬畏懼黑幫不敢聯繫，也不敢再到墓地上香、掃墓，郭、張等人未得逞。

郭男供稱，他指示張男破壞墓碑、挖走骨頭甕放在寶塔內，承諾是成給付張男10萬元報酬。38歲張男供稱，郭男已有給付至少1萬2千元的報酬，今年5月1日他依郭的指示，叫挖土機到墓地動工挖掘整地。47歲張姓小弟稱，砸毀墓碑時，他在旁協助撥土，也騎機車載張男將挖出的骨頭甕藏放至寶塔，獲得3千元報酬。

檢方依通訊監察譯文得知郭等人盜取骨頭甕、聯繫挖土機整地，並在搜索時查扣被藏在寶塔的骨頭甕，同時也從對話訊息記錄查出，骨頭甕被盜取當天，楊姓工人隨即打電話、拍照告知親屬。檢方認定，郭、張男、張姓小弟涉犯發掘墳墓而盜取遺骨罪嫌，依法起訴。另，涉組織犯罪防制條例部分，則無證據顯示有持續性、牟利性、結構性等要件，難以論罪。