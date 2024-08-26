獨／男師竊老東家教材創業 26年前他曾因這案轟動全台

高雄市一名在專授警察特考的知名補習班當教師的郭姓男子，離職後帶走其所編教材及學生名單後創業，業者指控郭違反保密協定且侵權，檢警查出郭涉侵權達1.2億餘元；據了解，涉案的郭男是警大前電算中心代主任，26年前利用招收二技學生時，收賄逾4000萬餘元，以電腦幫行賄學生竄改成績助錄取，最終被依貪汙罪判刑15年徒刑定讞。

警察大學於1998年發生招生舞弊案，轟動全台；當年7月間，警大接獲考生檢舉，指稱大學部和二技部招生考試有集體舞弊的情況，刑事局接獲警大報案後，報請桃園地檢署指揮偵辦。

檢警查出時任警大的電算中心代主任郭姓男子，於1997年間起透過警大黃姓學生與其王姓外甥等人當白手套，郭向有意報考二技的現職警員考生每人收取50萬至100萬元，保證可錄取，並放出「配額」給黃、王等人在外自行招攬考生。

黃對外找學生時，還暗中提高價錢，每人各收取135萬元，再將其中80萬元繳給郭男，其餘充當自己佣金。

檢警查出白手套黃男等人當年將行賄考生的准考證號碼告知郭男，郭以辦公室電腦將行賄對象及金錢收支情形登錄，利用電腦閱卷機會，趁機竄改行賄考生的各科答案和分數，讓考生達到錄取標準。

檢警追查，當年有40餘名考生送錢，郭牟利逾4000萬元，作弊的考生除了都被退學，也吃上行賄官司。法院審理期間，郭曾被判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院於2005年判處15年徒刑定讞。

郭男出獄後，以一技之長轉職到補習班授課，未料，離職後，遭老東家控訴帶走授課教材和學生名單自行創業，侵權達1.2億餘元。

據了解，郭否認有侵權行為，聲稱是其對營業秘密法法律見解有誤，因帶走的東西、教材都是由他所編創，且保密協定只是要求不能在別人公司工作，他自行創業採線上教學，並不違背協定。