聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／執行署「法拍空屋帶看」宜蘭首例 龍潭湖3樓透天每坪11萬多
法務部行政執行署宜蘭分署首度在宜蘭舉辦「法拍空屋帶看」，今天帶看位於礁溪鄉龍潭湖附近3樓透天厝，2樓及3樓共有7間溫泉套房，建物總坪數177.5坪，床具、電視、冰箱、冷氣一應俱全，1樓還有交誼廳與卡拉ok，每坪約11萬餘元，預訂9月3日下午進行第二次法拍。
宜蘭分署第一次在宜蘭區進行法拍屋的空屋帶看服務，吸引部分有興趣民眾在拍賣之前親自看房。分署表示，今天帶看的空屋是宜蘭某女子積欠房屋稅10萬餘元，另外累積上千萬元民間借款未清償，其名下坐落在宜蘭縣礁溪鄉龍潭村漳福路208之21號的建築物遭到法拍。
宜蘭分署說，這棟空屋鄰近龍潭湖風景區、環境清幽怡人，建築物連同內部所有設備，將以底價1986萬560元進行二拍，每坪約11萬餘元，比起附近的市價行價，真的不貴。
看屋的民眾表示，屋況採光都不錯，還附傢俱、大門鑰匙，買到就可以馬上入住，會考慮投標；另有民眾說，第一次參加行政執行機關法拍屋的空屋帶看活動，覺得很特別，之後若有此類活動，會有興趣參加。
宜蘭分署分署長吳廣莉表示，這是行政執行署在宜蘭地區首次法拍空屋帶看，以往因無法入內查看屋況，民眾只能憑拍賣公告了解拍賣標的，難免有疑慮而不敢參與投標，為使拍賣資訊更透明，便利民眾清楚法拍物件，在徵得義務人同意後，由執行人員帶民眾入屋觀看，親身體驗法拍屋實況後再決定是否投標。
吳廣莉說，此作法更能保障民眾權益並促成拍定，由於法拍空屋帶看，需考慮義務人的感受及意願，目前僅限於查封「空屋」、「得義務人同意」案件，未來有適當案件將持續推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言