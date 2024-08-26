影／執行署「法拍空屋帶看」宜蘭首例 龍潭湖3樓透天每坪11萬多

法務部行政執行署宜蘭分署首度在宜蘭舉辦「法拍空屋帶看」，今天帶看位於礁溪鄉龍潭湖附近3樓透天厝，2樓及3樓共有7間溫泉套房，建物總坪數177.5坪，床具、電視、冰箱、冷氣一應俱全，1樓還有交誼廳與卡拉ok，每坪約11萬餘元，預訂9月3日下午進行第二次法拍。

宜蘭分署第一次在宜蘭區進行法拍屋的空屋帶看服務，吸引部分有興趣民眾在拍賣之前親自看房。分署表示，今天帶看的空屋是宜蘭某女子積欠房屋稅10萬餘元，另外累積上千萬元民間借款未清償，其名下坐落在宜蘭縣礁溪鄉龍潭村漳福路208之21號的建築物遭到法拍。

宜蘭分署說，這棟空屋鄰近龍潭湖風景區、環境清幽怡人，建築物連同內部所有設備，將以底價1986萬560元進行二拍，每坪約11萬餘元，比起附近的市價行價，真的不貴。

看屋的民眾表示，屋況採光都不錯，還附傢俱、大門鑰匙，買到就可以馬上入住，會考慮投標；另有民眾說，第一次參加行政執行機關法拍屋的空屋帶看活動，覺得很特別，之後若有此類活動，會有興趣參加。

宜蘭分署分署長吳廣莉表示，這是行政執行署在宜蘭地區首次法拍空屋帶看，以往因無法入內查看屋況，民眾只能憑拍賣公告了解拍賣標的，難免有疑慮而不敢參與投標，為使拍賣資訊更透明，便利民眾清楚法拍物件，在徵得義務人同意後，由執行人員帶民眾入屋觀看，親身體驗法拍屋實況後再決定是否投標。