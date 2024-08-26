大陸男駕快艇偷渡來台 稱遭公安翻查手機內「反共訊息」

大陸籍男子阮芳勇涉暗夜自駕快艇，從大陸福建出港，一度熄火在海上漂流，再直驅淡水老街渡船頭，靠岸擦撞交通船稱「投奔民主」，遭依未經許可入國罪嫌起訴。士林地方法院今開庭，阮男洋洋灑灑說明大陸公安翻查手機，抓到他有尺度大、轉發多的反共訊息，被限制人身自由，「在大陸沒有任何做人的尊嚴」，早期聽台灣廣播得知台灣可接受大陸起義人士，才會自駕快艇來台。

阮男認罪不爭執起訴書事實，但自首情節不明確，他主張上岸後請船員協助報案，是指未經許可入境罪，而非擦撞到交通船，應適用自首規定，請法官考量他逃離大陸的背景原因，及來台目的量刑。

阮男說明逃離大陸的背景原因，大陸對人民統治極其殘暴、大陸人民不能妄議中央，對習近平忠誠不絕對就是絕對不忠誠，強迫人民接受2個決定2個維護，學習習近平思想，要做到「入腦入心入魂」，中共控制宣傳建立網路防火牆，人民看不到國外新聞，做到堵住你的嘴巴不讓你說、矇住你的眼睛不讓你看，堵住你的耳朵不讓你聽。

阮男當庭講出逃離原因，中共抓捕民主意見人士，國安部新的國安法授權警察可以翻查人民手機內容，今年5月8日，他遭深圳警方檢查手機，發現有大量反共訊息文章，隨即被控制人身自由，深圳警方通報福建省公安廳，寧德市公安派出5名警員5月9日晚上8時許到深圳，連夜驅車8百公里，押他回寧德市公安局審訊，對手機技術偵查後認定，他手機內容反共訊息內容尺度大、轉發多，對國安造成威脅，勒令刪除、訓誡不得再獲此類訊息，並限制出境，「我深深感到在大陸沒有任何做人的尊嚴」。

阮男說，經濟上中共強化國家控制，做大做強國有企業，習近平視國有經濟為共產黨領導重要物資機所，控制者後花園貪腐工具，房地產、金融業、地方政府債破產雷聲濟濟，經濟根據政治需要造假，失業率高到不敢公布，經濟形勢靠宣傳部吹、統計局編、統計局維穩，宣傳部、統計局、統計局成為中國經濟發展的三駕馬車；改革開放期間難得中國人民創造經濟成果，被習近平領導下摧毀殆盡，人民只能依附聽命中共，失去經濟自由。「每一個逃離中國大陸的人都值得同情，誰也不願離開自己的親人、故土」。

阮男洋洋灑灑說明逃離大陸的原因，法官提醒他可以具狀陳述，阮男重點說明來台目的是為了推翻、破壞中共政權。他說，因早年常聽台灣廣播，廣播指出台灣可以接受大陸起義人士來台，因此來台觀念根深蒂固，不是故意破壞台灣法律秩序。