警專學員盜傳同學「只穿內褲」照片 竟因這理由判無罪

警察專科學校張姓學員向蔡姓同學借手機，發現手機裡有另名學員只穿內褲的照片，張將照片傳到同學群組裡，檢察官偵辦將張依妨害秘密罪嫌起訴；台北地院認為，張不是照片的拍攝者，判張無罪。可上訴。

檢察官指控，張與被害人同為警察專科學校的同學，張2023年6月14日21時57分在警察專科學校「民族樓」1樓4號寢室向蔡姓同學借手機，發現手機內存有被害人僅穿著內褲的非公開活動照片。

檢方指控，張竟使用蔡的手機將私密照片散布在通訊軟體LINE的教授班同學群組內，被害人發現後報警，檢方偵辦，將張起訴。

張姓警專學員表示確實有轉發照片，但辯稱「我是使用他人手機，把被害人的私密照片散佈到群組的」。

法院調查，張警詢時稱照片不是他拍的，是借手機後才在手機內發現照片，不清楚蔡的手機內為何會有這張照片，也不清楚被害人是否同意拍攝照片。

被害人警詢時稱，只穿著內褲的照片是在寢所拍攝，不記得拍攝的日期，也不清楚蔡當時有在拍攝，他沒有要對蔡提告，而是要對上傳照片的張提告，