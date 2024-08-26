警察特考補習班離職師竊老東家上億教材 自行創業被逮

高雄市專教授警察特考的知名補習班業者，去年7月發現一名郭姓教師離職，將其所編教材及學生名單帶走，自行創業，招攬學生採線上教學授課，業者認定郭男行為違反保密協定且侵權報警；刑事局智財大隊調查屬實，今年4月逮捕郭男，查出郭涉侵權，依違反著作權、營業秘密法等罪移送法辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方去年11月接獲知名補習班業者報案，指稱補習班專營輔導各類警察特考及公職考試，一名曾在補習班任教的教師郭姓男子（61歲）前年6月到任授課，去年5月離職。

業者指出，郭男授課期間，負責電腦資訊系統相關軟硬體設備的採購、管理及維護及授課，並簽立員工保密協定，但郭離職時竟擅將集團歷年逐筆建立的授課學員名單及課程語文編輯著作等資訊帶離。

業者向警方表示，發現郭離開公司後，自行創業，非法重製補習班所有的教材，作為營利使用，採線上教學方式授課，業者認為，教材是該集團長年努力蒐集及詳予比對、篩選、彙整而建立，非屬一般從事補習班為業者所得知悉之經營資料，具有實際或潛在之經濟價值，認定郭離職後未遵守保密協定，侵害其營業祕密及智慧財產權罪嫌，遂提出告訴。

智財大隊獲報後展開調查，今年4月前往郭位於苓雅區住處搜索，現場查扣警察三等資訊課程教材、員工保密競業禁止契約、筆記型電腦、電腦主機、硬碟、手機等證物。

全案警詢後，依涉嫌違反妨害電腦使用罪、營業祕密法及著作權法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。