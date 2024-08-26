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十年內3次以上酒駕重罰36萬元 扣押存款男子清償罰鍰
台南市男子於去年2月間騎乘機車行經台南市永康區中山南路與中山東路口，經員警攔查檢測酒精濃度超過標準，因他於10年內第3次以上酒駕遭交通局重罰36萬元，逾期未繳納，經法務部行政執行署台南分署強制執行後本月扣押他存款清償罰鍰。
台南分署表示，此案於今年6月間在分案受理後，執行人員查該段男有存款可供執行，核發執行命令扣押存款，經銀行回覆足額扣押存款，核發收取命令交台南市政府交通局收取，於8月21日清償全部罰鍰。
台南分署呼籲，「酒駕零容忍」，在飲酒之後，應多利用大眾運輸、指定駕駛或計程車代步切勿自行開車，共同維護用路人的生命安全，切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，臺南分署將強力執行。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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