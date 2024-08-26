統促黨幹部涉為大陸發展組織 二審「共諜殺手」起訴3人

中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟等人，遭控被中國大陸統戰部門吸收，在台灣協助陸方發展組織，今年5月高雄高分檢指揮搜索，朱、江及另名台商溫瓏被檢方聲押禁見獲准，全案經高雄高分檢檢察官陳俊宏調查後，今偵結將3人依違反國家安全法起訴。

檢調查出，溫瓏長年在中國投資，被統戰部門吸收後，2016年至2019年間，多次在兩岸媒體發表評論，呼籲並支持台灣人前往大陸工作；朱新瑜、江瓊麟則為退役校級軍官，均為統促黨世忠黨部幹部。

溫男透過關係認識朱新瑜、江瓊麟兩人後，邀請朱、江前往中國大陸旅遊，全程免費招待，並與對岸統戰高層人員見面，允諾回台後藉由人脈、私人情誼，吸收軍中現役或退役軍官為對岸工作。

檢調布線多年，因國安法發展組織罪移往二審管轄，今年5月間，高雄高分檢檢察官陳俊宏接手承辦，見時機成熟指揮調查局國安站收網，複訊後認為溫等3人涉案情節重大，並有串證、逃亡之虞，聲請法院羈押禁見獲准。

溫等人雖坦承與統戰人員接觸，但未替對方吸收成員或蒐集情資，否認犯法，不過檢調手中掌握3人接受統戰部門指示的關鍵證據，檢方上月聲請延押，合議庭法官認為羈押原因未消滅，裁定延長羈押2個月。

本案歷經3個多月調查，高雄高分檢上午偵結，依涉嫌違反國安法，將溫等3人提起公訴，並移審至高雄高分院，由院方裁定是否接押。

承辦此案的檢察官陳俊宏，為地檢署升上二審的「二專生」，本月底將回任橋頭地檢署擔任檢察官；陳在二審任內偵結多起「共諜案」，起訴多名現、退役軍官及民間人士，堪稱「共諜殺手」。