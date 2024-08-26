影／卑南清潔隊公布影片 還原超商店長跳進垃圾車過程

台東縣卑南鄉3天前發生超商店長跳進垃圾車斗表達抗議事件，激烈動作引發外界譁然。卑南鄉公所今天公布過程影片，並對此事表達遺憾。鄉長郭宗益說，清潔隊拒收事業廢棄物是中央政策，不執行會被檢舉，公所對於是否提告妨害公務也感到為難，希望大家守法，嚴守垃圾分類規定。

本月23日下午4時多，卑南鄉1名超商店長不滿清潔隊員破袋檢查，爭執後跳進垃圾車斗表達抗議，不久後這名店長被勸離，過程被圍觀民眾記錄下來。台東警分局表示，當天員警獲報時，滋事店長已經離開垃圾車，由公所清潔隊決定是否提告妨害公務。

卑南鄉公所今早發聲明指出，有關8月23日下午民眾對於清潔隊清運廢棄物時破袋檢查檢而心生不滿，進而跳進垃圾車後斗一事深感遺憾。

聲明說，環境部已函文要求全國各清運單位，基於日前各鄉鎮市區清潔隊於清運廢棄物時，未注意民眾丟棄廢棄物中含有資源回收物及高壓氣瓶等物導致被焚化廠退運，亦或發生高壓氣瓶經垃圾車壓縮後爆炸起火燃燒等事件，故要求各清運單位於清運垃圾時，應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查。

此外，民眾若對本鄉清潔隊清運垃圾時，對於清運事項有任何疑義，可向清潔隊詢問，勿採取任何過激危險行為危害到民眾及清潔隊員之人身安全。