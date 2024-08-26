快訊

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒吧搭訕天菜被拒絕 高雄男拿「燈管」插他脖子

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

何姓男子和一群友人到高雄某知名酒吧喝酒聊天，劉男主動上前搭訕卻被何男拒絕，劉竟拿燈管狠刺何男脖子，造成他頸部大量出血，幸送醫後挽回一命，劉男被依殺人未遂罪判刑5年2月，何在向劉求償66萬7640元，法院判劉要全額賠償。可上訴。

去年3月19日凌晨3點多，何姓男子和3名友人到前金區某知名酒吧喝酒聊天，33歲劉姓男子見他們這群人玩得很嗨，主動上前攀談搭訕求認識，還伸手摸象何的大腿，何男被劉舉動嚇到，和同行的林姓友人請何離開他們。

劉男短暫離開舞池走出店外，當天凌晨4點多，在酒吧外人行道上看到何男等人，拿著一根燈管慢慢靠近他們，等時機成熟後，把燈管猛力插向何男脖子，還用雙方緊勒他的脖子，林男等人上前解危，劉不肯鬆手還嗆聲「三小」，但仍不敵眾人之力，只好鬆手放人逃離現場。

警方獲報到場將重傷的何男送醫，經檢傷後，發現何男除了頸部有深度穿刺傷外，還有氣胸、左鎖骨撕裂傷，幸搶救後挽回一命，檢方偵辦後，依殺人未遂罪將動手的劉男起訴。

高雄地院審理時，劉男辯稱當時是他在舞池與何男等人碰撞，他跟對方道歉後，何男等人卻要他「get out」，離開酒吧時，又被水溝絆倒，越想越氣才拿燈管傷人。

法院審酌劉男犯案動機，認為他拿預藏的「燈管」傷人，且朝何男頸部刺擊，已有殺人不確定故意，綜合現場事證與何男傷勢，依殺人未遂判劉男5年2月徒刑。

何男另對劉男提刑事附帶民事求償，包含醫藥費、精神慰撫金等，合計索賠66萬7640元，高雄地院審理後，認為何男請求有理，全數判准。

高雄劉姓男子拿燈管插何男脖子，被判刑5年2月，還要賠償66萬7640元。燈管示意圖。記者張議晨／攝影
高雄劉姓男子拿燈管插何男脖子，被判刑5年2月，還要賠償66萬7640元。燈管示意圖。記者張議晨／攝影

人行道 殺人未遂

延伸閱讀

MLB／恐怖！史丹頓斷棒直擊裁判頸部 腦震盪先暫停執法

經典文學小王子改編音樂劇 9月高雄巡演最終站林依晨也推薦

高雄男誤認女友與人看「角頭」吃飛醋 上演2打1慘了

影／後悔罷韓？ 邱議瑩喊「川伯錯了」：高雄人後悔一開始投錯人

相關新聞

化工廠主管做im.B遭解雇 法官：頂多記大過公司要賠69萬

在知名化工大廠任職的包姓課長，因拉攏同事加入借貸媒合平台「im.B」，被公司以違反工作規則解雇，痛失百萬年薪，包男不服提...

影／卑南清潔隊公布影片 還原超商店長跳進垃圾車過程

台東縣卑南鄉3天前發生超商店長跳進垃圾車斗表達抗議事件，激烈動作引發外界譁然。卑南鄉公所今天公布過程影片，並對此事表達遺...

大陸海軍艦艇長自駕快艇非法來台 今下囚車朝氣問好

大陸籍男子阮芳勇涉暗夜自駕快艇，從大陸福建出港，一度熄火在海上漂流，再直驅淡水老街渡船頭，靠岸擦撞交通船稱「投奔民主」。...

警察特考補習班離職師竊老東家上億教材 自行創業被逮

高雄市專教授警察特考的知名補習班業者，去年7月發現一名郭姓教師離職，將其所編教材及學生名單帶走，自行創業，招攬學生採線上...

十年內3次以上酒駕重罰36萬元 扣押存款男子清償罰鍰

台南市男子於去年2月間騎乘機車行經台南市永康區中山南路與中山東路口，經員警攔查檢測酒精濃度超過標準，因他於10年內第3次...

統促黨幹部涉為大陸發展組織 二審「共諜殺手」起訴3人

中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟等人，遭控被中國大陸統戰部門吸收，在台灣協助陸方發展組織，今年5月高雄高分檢指揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。