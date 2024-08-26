酒吧搭訕天菜被拒絕 高雄男拿「燈管」插他脖子

何姓男子和一群友人到高雄某知名酒吧喝酒聊天，劉男主動上前搭訕卻被何男拒絕，劉竟拿燈管狠刺何男脖子，造成他頸部大量出血，幸送醫後挽回一命，劉男被依殺人未遂罪判刑5年2月，何在向劉求償66萬7640元，法院判劉要全額賠償。可上訴。

去年3月19日凌晨3點多，何姓男子和3名友人到前金區某知名酒吧喝酒聊天，33歲劉姓男子見他們這群人玩得很嗨，主動上前攀談搭訕求認識，還伸手摸象何的大腿，何男被劉舉動嚇到，和同行的林姓友人請何離開他們。

劉男短暫離開舞池走出店外，當天凌晨4點多，在酒吧外人行道上看到何男等人，拿著一根燈管慢慢靠近他們，等時機成熟後，把燈管猛力插向何男脖子，還用雙方緊勒他的脖子，林男等人上前解危，劉不肯鬆手還嗆聲「三小」，但仍不敵眾人之力，只好鬆手放人逃離現場。

警方獲報到場將重傷的何男送醫，經檢傷後，發現何男除了頸部有深度穿刺傷外，還有氣胸、左鎖骨撕裂傷，幸搶救後挽回一命，檢方偵辦後，依殺人未遂罪將動手的劉男起訴。

高雄地院審理時，劉男辯稱當時是他在舞池與何男等人碰撞，他跟對方道歉後，何男等人卻要他「get out」，離開酒吧時，又被水溝絆倒，越想越氣才拿燈管傷人。

法院審酌劉男犯案動機，認為他拿預藏的「燈管」傷人，且朝何男頸部刺擊，已有殺人不確定故意，綜合現場事證與何男傷勢，依殺人未遂判劉男5年2月徒刑。