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空調濾網廠商行賄回收新品涉貪 北檢今起訴負責人等7人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

空調濾網業者晟鼎公司於2010至2013年間，涉嫌利用得標台大醫學院及國立台灣美術館的空調箱濾網採購案，給予驗收人員數萬元回扣，回收部分全新濾網。台北地檢署今偵結，依涉犯貪汙治罪條例、刑法詐欺等罪，起訴晟鼎實質負責人陳昕逸、總經理謝金成、財務長楊勝臣、業務協理蕭鈺蒨、業務員許寶玲及鄭諭謙、台大醫學院工友張政宏等7人。

檢方查出，晟鼎公司為了提高業績，存有給予客戶回扣的制度，晟鼎業務員先製作成本分析表，載明銷貨資訊及要給予客戶的佣金數額後，交由蕭鈺蒨、謝金成及楊勝臣等主管簽核，待客戶付款後，由楊以現金或匯款方式轉交給客戶。

檢方指出，台大醫院2010、2012年間的濾網採購案由晟鼎公司得標，張政宏與許寶玲商議收受回扣。由晟鼎先送空氣濾網至台大醫學院，晟鼎送貨人員於當天或過幾日再取回部分空氣濾網新品，張政宏因此收受賄款11萬9783元。

此外，2012年至2013年，國美館的空調濾網更換採購案也由晟鼎公司得標，由鄭諭謙負責接洽、送交貨物及更換濾網。鄭諭謙將濾網送至國美館，經人員點收後，鄭獨自更換濾網時，逕行攜回部分濾網新品並交予晟鼎公司，致不知情的國美館行政人員根據晟鼎公司開立的不實發票，匯款19萬3300元給晟鼎公司，鄭再向楊勝臣收取以為要交付給國美館人員的回扣3萬1047元。

檢方也指出，楊勝臣除了擔任晟鼎公司財務長及實質負責人之外，另也負責科昕科技股份有限公司財務會計事務，於2019年1月15日擔任科昕公司名義負責人。楊勝臣明知科昕公司從未提供晟鼎公司教育訓練，開立2015年1月至2022年7月的不實發票，使晟鼎公司從2011年9月至2022年7月止，減少應繳納營業稅額397萬5730元。

全案經北檢簽分暨調查局移送偵辦。檢方今偵結，依涉犯貪汙治罪條例、刑法詐欺及侵占、商業會計法及稅捐稽徵法等罪嫌，起訴陳昕逸共7人。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

台大醫學院 回扣 客戶

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