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禮服酒店敬酒惹糾紛…他挨一刀認沒事卻身亡 凶嫌判10年11月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子黃宇豪前年在台北市知名「威斯汀」禮服酒店飲酒時，和隔壁包廂的羅姓男子發生衝突，羅拿煙灰缸作勢攻擊，他持刀刺進羅的左肩，羅原以為傷勢不重，未料走出酒店大門突然倒地不起，送醫急救仍不治，最高法院依殺人罪判刑10年11月徒刑定讞。

檢警調查，羅（25歲）2022年9月3日凌晨0時許，和朋友到酒店飲酒消費，同日清晨5時許，他帶著醉意和朋友前往隔壁包廂敬酒，意外與黃爆發口角衝突，他過程中拿起桌上菸灰缸作勢攻擊，黃則持刀刺向他的左肩。

羅當時未大量出血，摀著傷口請旁人攙扶，未料甫走出酒店一樓大門，在人行道癱軟倒地，昏迷不醒，送醫仍宣告不治；黃事後帶兇刀向警方投案，供稱不認識羅，只因對方朝自己大小聲，還拿煙灰缸作勢攻擊，他才會拿刀刺對方左肩警告，沒想到會出人命。

死者遺體經解剖發現胸腔大量內出血，檢方認為無論衝突起因為何，黃酒測值0、意識清醒之下，應知持刀刺向胸腔有致人於死的可能，認定黃具不確定殺人故意，依殺人罪起訴；一審審結依殺人罪判黃11年徒刑。

案件上訴，二審認為黃殺人犯行事證明確，但一審沒有考量到黃符合自首要件，因此撤銷改判，依殺人罪判黃10年11月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

男子黃宇豪前年在台北市知名「威斯汀」酒店飲酒時，持刀刺死羅姓男子，最高法院判黃10年11月徒刑定讞。本報記者／翻攝
男子黃宇豪前年在台北市知名「威斯汀」酒店飲酒時，持刀刺死羅姓男子，最高法院判黃10年11月徒刑定讞。本報記者／翻攝
男子黃宇豪前年在台北市知名「威斯汀」酒店飲酒時，持刀刺死羅姓男子，最高法院判黃10年11月徒刑定讞。本報記者／翻攝
男子黃宇豪前年在台北市知名「威斯汀」酒店飲酒時，持刀刺死羅姓男子，最高法院判黃10年11月徒刑定讞。本報記者／翻攝

朋友 殺人 酒店

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