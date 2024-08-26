禮服酒店敬酒惹糾紛…他挨一刀認沒事卻身亡 凶嫌判10年11月定讞

男子黃宇豪前年在台北市知名「威斯汀」禮服酒店飲酒時，和隔壁包廂的羅姓男子發生衝突，羅拿煙灰缸作勢攻擊，他持刀刺進羅的左肩，羅原以為傷勢不重，未料走出酒店大門突然倒地不起，送醫急救仍不治，最高法院依殺人罪判刑10年11月徒刑定讞。

檢警調查，羅（25歲）2022年9月3日凌晨0時許，和朋友到酒店飲酒消費，同日清晨5時許，他帶著醉意和朋友前往隔壁包廂敬酒，意外與黃爆發口角衝突，他過程中拿起桌上菸灰缸作勢攻擊，黃則持刀刺向他的左肩。

羅當時未大量出血，摀著傷口請旁人攙扶，未料甫走出酒店一樓大門，在人行道癱軟倒地，昏迷不醒，送醫仍宣告不治；黃事後帶兇刀向警方投案，供稱不認識羅，只因對方朝自己大小聲，還拿煙灰缸作勢攻擊，他才會拿刀刺對方左肩警告，沒想到會出人命。

死者遺體經解剖發現胸腔大量內出血，檢方認為無論衝突起因為何，黃酒測值0、意識清醒之下，應知持刀刺向胸腔有致人於死的可能，認定黃具不確定殺人故意，依殺人罪起訴；一審審結依殺人罪判黃11年徒刑。