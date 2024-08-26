大陸海軍艦艇長自駕快艇非法來台 今下囚車朝氣問好

大陸籍男子阮芳勇涉暗夜自駕快艇，從大陸福建出港，一度熄火在海上漂流，再直驅淡水老街渡船頭，靠岸擦撞交通船稱「投奔民主」。阮男涉「未經許可入國罪嫌」遭起訴，自稱偷渡目的是為了反共推翻獨裁專制政權，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。今天士林地方法院首開，阮男下囚車頗有朝氣說「大家好，感謝媒體對我的關注與報導」。

今天媒體問下囚車、遭羈押78日的阮男「會擔心家人嗎？對台灣有認同感嗎？」，阮男沒有正面回應，中氣十足的說「大家好，感謝媒體對我的關注與報導」，隨後在法警戒備下，與其他羈押犯嫌步入法院，等候開庭。

全案起源於，曾任大陸海軍艦艇艇長阮男，今年6月8日上午在寧德市三都港，人民幣3萬6千元(約新台幣16萬餘元)購買玻璃缸船體、備上YAMAHA60P弦外機的快艇（鴻津牌），當晚10時許從三都港港區出發，自駕鴻津快艇出港，行經台灣地區東引鄉周邊海域時，因風浪較大，一度熄火稍作停留、在海上漂流後再持續駛向新北市淡水區。

阮男非法進入台灣地區，海巡人員誤以為是作業漁船偵獲標定，阮男隨著眾多作業漁船在淡水河飄流35分鐘，直到碰撞交通船下船上岸，主動向船長說「投奔民主」，船長船員通報警方及海巡，阮男坦承偷渡，抵台1小時26分遭逮，落網後稱不後悔到台灣。

士檢指出，阮男因個人因素來台，尚查無涉及其他軍事或國安等犯罪情事，全案依違反入出國及移民法第74條第1項後段「大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區」， 而涉犯同條前段之未經許可入國罪嫌。扣案鴻津快艇1艘及GPS接收機船載設備1具建請宣告沒收。