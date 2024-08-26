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家暴男嚇跑妻兒老了沒人顧 孩子長大拒扶養法院准了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名秦姓老翁年輕時對韓姓妻子及2名幼子拳打腳踢，還會當眾詆毀2子，韓女受不了，32年前與秦男離婚，帶著兩子遠走高飛，秦男老了以後沒人照顧，兩名幼子不念父子情，向法院聲請免除撫養義務，法官認為秦男雖有扶養必要，但考量他年輕時對妻兒無情，裁定兩子免扶養老父。

秦男與韓女於1968年結婚，婚後育有2子，但結婚後韓女卻沒享受到幸福生活，換來的是秦男的拳打腳踢，忍了14年後，終於在1992年成功經法院判決兩人離婚，韓女拿到兩名幼子的監護權，帶著孩子遠離秦男在外生活。

兩子扶養長大後，秦男也年漸衰老，沒有妻兒在旁，秦男每月僅靠5000多元老人年金過活，名下也無多餘財產，兩名孩子想到父親以前的往事，向法院聲請免除扶養義務。

秦男的兩子回憶，他們小時候如果太晚回家或沒有早睡，父親就會藉故毆打母親，不僅用拳頭揍頭揍臉，還會用粗木棍、水管痛毆兩人，甚至當著其他人的面要他們說自己沒用，從小與父親相處，身心靈就飽受摧殘，且父母離異後，父親沒付出半毛扶養費，若要求他們扶養父親，根本不公平。

高雄少家法院審理時，秦男都未到場，法官調閱他的生活資料，發現他每月僅有5000多元生活費，財產總額不足3萬，以現況來說，已屬不能維持生活之人。

不過，法官依據韓女說法，審酌秦男年輕時對妻女拳打腳踢，夫妻離異後，也沒負起孩子養育責任，導致父子形同陌路，即便現在秦男需要他人照顧，但如果再要求兩名孩子負起扶養責任，恐失去公平，認為秦男兩子聲請有理，裁定他們不用負起父親扶養義務。可抗告。

秦姓老翁年輕時對妻兒家暴，年老後孩子聲請免除扶養義務，法院判准。看護示意圖。本報資料照片
秦姓老翁年輕時對妻兒家暴，年老後孩子聲請免除扶養義務，法院判准。看護示意圖。本報資料照片

結婚 財產 離婚

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