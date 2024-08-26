墾丁國家公園違法開沙灘車攬客、破壞木柵欄法院判無罪

屏東縣恆春鎮水蛙窟社區理事長林姓男子與兒子、尤姓、龔姓居民，在墾丁國家公園特別景觀保護區內龍磐公園、水蛙窟草原，經營沙灘車，並招攬遊客夜賞梅花鹿、觀星，次數多達2688次，並涉破壞木柵欄，屏檢依違反國家公園法、妨害公務等罪起訴，並向法官建議從重量刑，屏東地院審理後，認為檢方的舉證不足，4人無罪，全案可上訴。

檢方起訴主張林姓等四人經營沙灘車，在國家公園特別景觀保護區內駕駛沙灘車，行駛水蛙窟草原上，4人明知在特別景觀區經營沙灘車開墾土地之用，並非許可事項，應予禁止，竟在龍磐公園及水蛙窟草原等保護區內招攬遊客夜賞梅花鹿、觀星，以每輛沙灘車載客1至2人，每輛車收400元至1600元不等夜遊費用，經營沙灘車獲利。

檢方起訴指出，墾管處人員在2020年8月中旬現勘發現，該土地因長時間行駛壓輾，地面植被遭破壞失去保護，深溝受雨水、表面受強風影響，產生沖蝕。龍磐草原為長年風吹砂堆積地層，因地表植被遭輾壓死亡後缺乏保護。復因沙灘車駕駛任意變化路線，數次壓輾即擴增裸露面積，土壤沖蝕擴大，彼等長期違法從事經營沙灘車，屢經勸導不停止，違法情節重大，致生特別景觀區地貌嚴重損害。

檢方起訴指出，2021年2月13日到同年9月3日架設備縮時攝影，拍到4人違法駕駛沙灘車多達2688次。檢方依違反國家公園法第14條第1項第4款、妨害公務等罪起訴4人，並建請法官審酌4人長期經營沙灘車導致破壞地表或地下水源涵養，違反情節非輕，應從重量刑，以資懲儆。

屏東地院審理認為，4人行為並非屬於國家公園法第25條所列事項，至多僅違反國家公園法第13條第7款（將車輛開進規定以外之地區）、第8款（其他經國家公園主管機關禁止之行為），應依同法第26條規定，僅受行政罰裁罰。

合議庭認為，根據卷內證據，僅仍認定林男等4人有遭查獲8次違規行為，但不論依個別或加總的次數，尚不足以證明已達到「情節重大致生嚴重損害」程度，林姓父子各3次、龔、尤男各一次。若單純以次數，尚難認達情節重大。四人否認，檢方就此部分自有舉證說明必要。