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離職園長涉假投資詐財逾億元 苗檢起訴違反銀行法重罪

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮今年4月驚爆某幼兒園離職陳姓女園長涉嫌假投資真詐財案，苗栗地檢署查出48人於2015年起陸續受害，金額超過1億元，最近依違反銀行法起訴陳女，可處7年以上徒刑，得併科2500萬元至5億元罰金，

44歲陳姓女子今年4月間在社群臉書PO文被爆料，涉嫌詐騙破億元，苗栗縣警方介入調查，被害人陸續提告，查出陳女涉嫌偽造幼兒園入股消息及相關文書，利用家長、親友對她的信任誘騙投資，初期每3個月每10萬元、每月利息6000元至1萬元，年利率24%至40%不等，利息越滾越多，去年底甚至1個月15萬元，利息6萬4000元，年利率高達512%吸金，仍難以補洞。

苗栗地檢署最近偵結起訴，查出共有48人受害，投資金額1億800多萬元，被害人取回4800多萬元，差額約6000萬元，其中最大一筆，一名被害人從2015年起投資1400多萬元，陸續取回1000萬元。

檢察官認定陳女涉嫌違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪，依銀行法非法經營收受存款業務，因犯罪獲取財物達1億元以上罪嫌起訴。全案今年4月爆發時，陳女曾公開回應「關於我在外利用幼兒園的名義入股及老師主任的名義，在此聲明此事件都是我個人行為，跟學校沒有關係，在此也對每位受害者及學校，深感抱歉。」

苗栗縣通霄鎮今年4月驚爆某幼兒園離職陳姓女園長涉嫌假投資真詐財案，苗栗地檢署最近依違反銀行法罪嫌起訴陳女，可處7年以上徒刑，得併科2500萬元至5億元罰金。本報資料照片
苗栗縣通霄鎮今年4月驚爆某幼兒園離職陳姓女園長涉嫌假投資真詐財案，苗栗地檢署最近依違反銀行法罪嫌起訴陳女，可處7年以上徒刑，得併科2500萬元至5億元罰金。本報資料照片

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