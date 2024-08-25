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調查官教唆偽證案 雲林縣長張麗善「無端被捲入」終於發聲

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣調查站前調查官陳文維偵辦2022年九合一選舉賄選案，涉及洩露案情並教唆被告出庭作偽證，咬當年尋求連任的雲林縣長張麗善，過程被錄音，陳被起訴，昨天對此案一直低調表示尊重視司法的雲林縣長張麗善，今天下午透過臉書，以「司法不該被玩弄」為題發表個人看法，強調正義應要隨傳隨到不該姍姍來遲。

張麗善說，雲林前調查官教唆偽證，此次事件充分說明了，選舉期間確實存在著羅織罪名狀況的存在。

且有人為了個人利益或選舉，故意捏造事實，偽造證據，甚至惡意誘導、逼迫無辜的關係人陳述不實的指控。

張麗善強調，司法不該被當作操弄政治的工具，不該被玩弄。或許有人會說，這是遲來的正義。但我認為，正義本來就該隨傳隨到，不應姍姍來遲。

針對調查官教唆案，昨天對此案一直低調表示尊重視司法的雲林縣長張麗善，今天下午透過臉書，以「司法不該被玩弄」為題發表個人看法。聯合報資料照，記者陳雅玲／攝影
針對調查官教唆案，昨天對此案一直低調表示尊重視司法的雲林縣長張麗善，今天下午透過臉書，以「司法不該被玩弄」為題發表個人看法。聯合報資料照，記者陳雅玲／攝影

針對調查官教唆案，張麗善今透過臉書發聲強調司法不該被當作操弄工具。記者蔡維斌／翻攝
針對調查官教唆案，張麗善今透過臉書發聲強調司法不該被當作操弄工具。記者蔡維斌／翻攝

九合一選舉 張麗善 賄選 雲林

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