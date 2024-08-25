調查官涉教唆洩密起訴 當事人蔡咏鍀、蕭美文這樣回應

雲林縣調查站官陳文維偵辦二○二二年九合一選舉，查獲北港鎮長候選人蕭美文疑以送茶葉賄選，爆發調查官唆使蕭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善和現任副議長也是北港朝天宮董事長蔡咏鍀一案，陳文維遭起訴。對此雲林縣長張麗善今天仍低調不多做回應，只表示尊重司法。蔡咏鍀則表示，當初事發後，認為事情已過去了，他也不追究，原以為沒事就好，如今事情又變成這樣他並不清楚，既已進入司法程序，他不便多做評論。

雲林縣調查官陳維文被控二○二二年九合一選舉期間，偵辦雲林縣議員候選人蔡咏鍀賄選疑案，發現北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，陳文維為使蔡咏鍀案順利偵辦，教唆蕭案在押被告出庭作偽證，栽贓和蕭同一陣營的雲林縣長參選人張麗善也涉及送茶葉給選民買票，私下邀蕭美文談判，並「下指導棋」，他沒想到過程全遭錄音。

全案經雲林地檢署偵辦，陳維文被依教唆偽證、洩密等罪起訴，起訴書說，陳文維為順利辦成蔡咏鍀案，不惜露透同案其他被告的筆錄給蕭，已涉及洩密和教唆偽證。事情爆發後，陳文維被調離現職並接受調查。

針對陳文維教唆案，雲林縣長張麗善今天仍舊不做回應，只透過幕僚人員表示尊重司法調查。該案的主要人物之一的北港朝天宮董事長也是現任副議長蔡咏鍀今天受訪時指出，事發當初，因被指控賄選的事後來也查清楚了，他們認為案子釐清，也和他沒有關係，大家都沒事就好，對於調查官期間所發生的一些事情，也不想再追究了，所以一直以為這件事情都過去了，怎會又爆開來，對司法偵辦中的案子，他不便多做評論。