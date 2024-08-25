別以為山區沒人！ 和平分局攔檢2汽機車違規最高開罰5400元

台中市和平警分局昨晚在台八線攔檢23輛機、汽車，查獲1輛改裝排氣管，噪音超標，依噪音管制法告發，罰鍰3600元，另1件註銷牌照違規1件，開罰5400元、禁止其行駛，牌照扣繳，汽車當場移置保管，山區執法沒假期。

和平警分局表示，持續加強各項交通違規取締，依據道路交通管理處罰條例規定，超速違規將處1200元以上、2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速40公里，最重可處36000元罰鍰，並記違規點數3點，請駕駛人依速限行駛。

警方呼籲，民眾若發現改裝噪音車輛，可錄影或照相蒐證後上傳至環保署噪音檢舉網，若經通知檢測不合格，依噪音管制法第26條舉發，最重可處3600元罰鍰。

和平區台8線通往谷關風景區的主要道路，暑假熱門景點，但經常有汽機車駕駛以為山區道路沒有監視器，面積廣大不利稽查取締，經常超速飇車，製造噪音且險象環生。