快訊

蓮子養心益腎、護心血管 搭配一食物有助改善膚況、減少暗沉

羽球／戴資穎被迫帶傷出賽 BWF「懲罰制度」引爆球迷怒火

以色列真主黨開轟！以外交部稱無意全面開戰 美國防部：準備支持以軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別以為山區沒人！ 和平分局攔檢2汽機車違規最高開罰5400元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市和平警分局昨晚在台八線攔檢23輛機、汽車，查獲1輛改裝排氣管，噪音超標，依噪音管制法告發，罰鍰3600元，另1件註銷牌照違規1件，開罰5400元、禁止其行駛，牌照扣繳，汽車當場移置保管，山區執法沒假期。

和平警分局表示，持續加強各項交通違規取締，依據道路交通管理處罰條例規定，超速違規將處1200元以上、2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速40公里，最重可處36000元罰鍰，並記違規點數3點，請駕駛人依速限行駛。

警方呼籲，民眾若發現改裝噪音車輛，可錄影或照相蒐證後上傳至環保署噪音檢舉網，若經通知檢測不合格，依噪音管制法第26條舉發，最重可處3600元罰鍰。

和平區台8線通往谷關風景區的主要道路，暑假熱門景點，但經常有汽機車駕駛以為山區道路沒有監視器，面積廣大不利稽查取締，經常超速飇車，製造噪音且險象環生。

和平警分局不定期會同環保局、台中區區監理所等單位聯合稽查，昨晚直到深夜共同執行「環、警、監聯合稽查」取締噪音超標車輛及執行「淨牌專案」，維護安寧。

台中市和平分局昨會同相關單位，在台8線執行聯合稽查。圖／和平分局提供
台中市和平分局昨會同相關單位，在台8線執行聯合稽查。圖／和平分局提供

噪音 環保局 超標

延伸閱讀

中市靜城專案 第五警分局8個月獲報逾萬件

影／熱褲妹騎檔車、少年無照雙載...噪音太大都送法辦

國家級警報響！屏東縣牛角灣溪「山區暴雨」 戲水民眾快遠離

明、後天午後中南部大雨下到晚上 2地慎防36度以上高溫

相關新聞

男扮女鬼街頭嚇人還開直播衝流量 2中年男違反社秩法遭送辦

臉書某社群日前流傳一段七月半鬧鬼的直播影片，負責拍攝的男子旁白「這樣有流量喔！」網友紛紛留言痛罵「真沒水準」、「夜路走多...

化工廠主管做im.B遭解雇 法官：頂多記大過公司要賠69萬

在知名化工大廠任職的包姓課長，因拉攏同事加入借貸媒合平台「im.B」，被公司以違反工作規則解雇，痛失百萬年薪，包男不服提...

別以為山區沒人！ 和平分局攔檢2汽機車違規最高開罰5400元

台中市和平警分局昨晚在台八線攔檢23輛機、汽車，查獲1輛改裝排氣管，噪音超標，依噪音管制法告發，罰鍰3600元，另1件註...

夾娃娃機改裝成賭博機台 土城警破德州撲克賭場逮18人

新北市土城區水源街一棟公寓1樓夾娃娃機店，因深夜出入複雜並發出噪音，附近民眾不堪其擾報警。土城警方蒐證發現該夾娃娃機店竟...

嘉義少婦假賣淫真詐財 犯詐欺取財罪判刑2月

嘉義賴姓婦人並沒有性交易意願，涉嫌在通訊軟體交友網站與林姓男網友約定性交易細節後，要求林男先支付費用或藉故借錢，林男依約...

影／熱褲妹騎檔車、少年無照雙載...噪音太大都送法辦

台中市第五警分局在22日執行靜城專案，陸續查獲三輛噪音車，其中林男是因參加麗寶樂園賽車活動，改裝排氣管，一名穿著熱褲的妙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。